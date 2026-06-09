広島で活躍するアナウンサーを紹介する新企画「ぶちええ話−地元アナ“広島愛”叫ぶ−」。第２回・番外編は広島ホームテレビの岡本愛衣アナウンサー。入社４年目を迎え、現在は毎週土曜昼に放送中の『ひろしま深掘りライブ フロントドア』でＭＣを務めるなど、活躍の幅を広げている。スポーツ取材を通して感じたこと、思い描く自らの将来像とは−。

−カープを応援するだけではなく、取材者としても関わる中で感じたことは？

「『フロントドア』に（昨季限りで現役を引退した）田中広輔さんが出演された際、現役時代を振り返るところで『もっと楽しめていたら、違う野球人生だったかもしれない』とおっしゃられていました。同じような気持ちを持つのはおこがましいですが、アナウンサーも共通している部分があるのかなと思って。自分自身も考えさせられる言葉は、すごく印象に残ります」

−アスリートの考えや言葉を、自らの仕事観などに反映することは？

「ありますね。田中さんの『もっと楽しめていたら』という言葉は自分も思います。スタジオに立っていると、自分が失敗したくないとか、縮こまっちゃうところもあるんです。相手が言ってくれたことを受けて、言うのではなくて、ただ準備した言葉をぶつけちゃうとか…。それって多分その場を楽しめていないからなんですよね。自分の緊張と向き合っているから、その場から出た、次の質問や感想ではなくて、準備したものをぶつけてしまうと思うので。『楽しむ気持ち』って大事だなと思いました」

−テレビ以外にもＳＮＳやポッドキャストでの配信にも精力的に取り組んでいる。

「テレビだと広島県内の方に情報を届けることが主だと思います。ＳＮＳやポッドキャストは広島県外の方にも、広島のことを知ってもらえる良い機会だと思うので、自分が行った取材先やプライベートで行った広島の観光地は、載せるようにしていますね」

−将来的な目標は夕方の情報番組でのＭＣ。そこに目標を設定している理由は？

「私は愛知県出身なのですが、その時に見ていた『キャッチ！』という中京テレビで夕方にやっている有名な帯番組がありまして。その番組を祖母と見るのがすごく好きでした。ＭＣをされている恩田アナウンサーを見ると、『お帰り』と言ってもらえるような感じだったんです。それって本当に人の生活に溶け込んでいるアナウンサーだと思います。だから、そういったアナウンサーに私もなれたらいいなと思っています」

−世代を超えて。

「『世代を超えてテレビを楽しめる時間を届けたい』という思いは、アナウンサーを目指して大学時代に就職活動をしている中での自分の軸でした。私はすごくおばあちゃん子で、小さい頃からテレビをおばあちゃんと見ていて。その時間は２０年くらいたった今でも覚えています。広島で言えば、スポーツがまさに世代を超えられるものなのかなとも感じていて。子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、カープやサンフレを見ている時間って、家族で一つになっている時間だと思うんです。そこが、私自身が『スポーツっていいな』って思っているところなのかもしれないです」