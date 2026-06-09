全車AWD化と50台限定車を設定した「XC60」

ボルボ・カー・ジャパンは2026年6月4日、プレミアム・ミッドサイズSUV「XC60」のマイルドハイブリッドモデルのラインナップを一部変更すると同時に、特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection（XC60 プラス B5 AWD セレクション）」を導入すると発表しました。

今回の変更では、エントリーモデルが4WD（AWD）化され、現行ラインナップは全車4WDに。さらに、特別装備を加えた50台限定車も登場します。

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XC60は、ボルボ・カーズのベストセラーモデルです。現行型はこれまでに世界中で150万台以上が販売され、2024年には過去最高の年間販売記録を達成しました。

日本でも2017年に導入され、日本カー・オブ・ザ・イヤー2017−2018を受賞。2024年までに累計で約2万3000台を販売してきた主力モデルです。

今回のラインナップ変更では、従来の2WD（FF）モデル「XC60 Plus B5」に代わり、新たに「XC60 Plus B5 AWD」を導入しました。これにより、現行XC60のラインナップはすべてAWD（全輪駆動）となりました。

B5 AWDパワートレインを搭載し、XC60のAWDモデルのエントリーとして、日常からロングドライブまで力強い走りを提供するとしています。

これまで特別仕様車として展開されていた「XC60 Ultra B5 AWD Dark Edition（ダークエディション）」も、今回からラインナップモデルとして設定されました。

Dark Editionのエクステリアには、フロントグリル、サイドウインドートリム、ドアミラーカバー、専用フロント／リアバンパー、インテグレーテッド・ルーフレールにグロッシーブラックのトリムを採用しています。

ホイールは5Yスポークの20インチアルミホイール（ダイヤモンドカット／グロッシーブラック）で、タイヤサイズは255／45R20です。

B5 AWDパワートレインは、48Vマイルドハイブリッドシステムを組み合わせた2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載します。最高出力250ps・最大トルク360Nmを発生します。

XC60 Plus B5 AWDなどB5 AWD系のボディサイズは、全長4710mm×全幅1900mm×全高1660mm、ホイールベース2865mmです。

XC60 Plus B5 AWD Selectionは、今回新たに導入されたXC60 Plus B5 AWDをベースに、人気の装備を追加した50台限定の特別限定車です。

特別装備として、7.5J×19インチの「5ダブルスポーク・アルミホイール（ダイヤモンドカット／グロッシーブラック）」と、「harman／kardonプレミアムサウンド・オーディオシステム」（600W・14スピーカー、サブウーファー付き）を装備します。

インチアップされたアルミホイールが、XC60の洗練された佇まいの足元を引き締めるとともに、豊かなプレミアムサウンド・オーディオが、上質で心地よいドライブ体験を提供するとしています。

ボディカラーは、クリスタルホワイト、オニキスブラック、フォレストレイクの3色を設定。インテリアはカルダモンのシートカラーを採用し、北欧らしい落ち着きと温かみのある上質な室内空間を演出するとしています。

価格（消費税込）は、XC60 Plus B5 AWDが799万円、XC60 Ultra B5 AWDが879万円、XC60 Ultra B5 AWD Dark Editionが889万円、「XC60 Ultra T6 AWD Plug-in hybrid」が1029万円です。

特別限定車「XC60 Plus B5 AWD Selection」の価格は821万円となっています。

XC60シリーズおよび「XC60 Plus B5 AWD Selection」は、いずれも2026年6月4日より発売されています。

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エントリーモデルをAWD化し、XC60 Ultra B5 AWD Dark Editionをラインナップモデルとして加えたことで、XC60シリーズのマイルドハイブリッドモデルはより充実した構成となりました。

50台限定のXC60 Plus B5 AWD Selectionは、19インチアルミホイールとharman／kardonプレミアムサウンド・オーディオを加えた特別限定車です。なお、プラグインハイブリッドモデルのラインナップに変更はありません。