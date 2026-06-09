パパを困らせる遊び…！？歩き始めたばかりの男の子が、公園の小川へ“水ぽちゃ”しようとする様子を捉えた動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは、1歳のさくとくん。迷いなく水に向かって行く姿に、「試されるパパの反射神経！」「にやっとするのがかわいい♡」と、反響が寄せられています。



【動画】1歳息子とパパの“水ぽちゃ”攻防戦…！？

家族で浅瀬の小川がある公園を散歩していたときのこと。ママがさくとくんの様子を撮影していると、突然テクテクと小川に向かって歩いていくさくとくん…！すぐそばで見守っていたパパが、慌ててさくとくんを抱き上げてキャッチ！さくとくんの片足は既に浮いていて、本当に落ちてしまうのではと見ているだけでドキドキしてしまいます。



地面に降ろされても、さくとくんは再び小川の方へと一直線！小さな体で軽快に歩く後ろ姿から、ウキウキしている様子が伝わってきます。



そしてまたもや、小川の前で止まらずに進もうとするさくとくんを、パパが素早くキャッチ。ためらいなく水へ向かうさくとくんを、反射神経抜群のパパが危機一髪のところで“水ぽちゃ”から守ります。



場面が切り替わると、今度は橋の上で流れる小川を見つめるさくとくん。水辺を指さしながらパパと話しているかと思いきや、ふと振り返ってにやり…！悪だくみをしているような表情を見せたかと思うと、自ら離れるふりをして、やっぱり小川へと飛び込む素振りを見せます。ここでもパパは、すかさずキャッチ！



実は少し前に、パパとふたりで公園に行った際、冬にもかかわらず池に落ちてしまったことがあったというさくとくん。パパが慌てる姿が面白いのか、水に入ろうとするさくとくんと、絶対に阻止したいパパのほほえましい“水ぽちゃ攻防戦”となりました。



動画を撮影したママ（@sakusaku_nikki1014）に話を聞きました。



ーー以前、本当に池に落ちてしまったというさくとくん。そのときのママのお気持ちは？



「パパとふたりで出かけて、やけに帰ってくるのが早いなぁと思ったら“水ぽちゃ”したと言って、帰ってきました。こんな真冬の水が冷たいときに息子がそんなことするかなぁ、パパがたまたま見てなかったときに、つまずいたりして落ちたんじゃないのかなぁと、これを目撃するまでは半分信じていませんでした（笑）」



ーー今回の撮影時はいかがでしたか？



「普段かなりママっ子ですが、パパを困らせて楽しそうにしている姿が見れてかわいかったです。でもフリではなく本当に落ちようとしているところが、小さいながらに体を張るなぁと笑わせてもらいました！」



ーー何度も危機一髪のところでさくとくんをキャッチするパパのお気持ちは？



「本当に落ちるのはやめて欲しいですが…息子が楽しそうでなによりです。ぼくも、息子に負けないような勢いでがんばります！」



ーー動画の反響について、いかがでしょうか？



「反響がありとても驚きましたが、息子をかわいいと言ってもらえたり、面白く思ってもらえたりして親としてはとてもうれしく思いました」



動画には、多くのコメントが寄せられました。



「パパに全幅の信頼を置いててかわいい♡」

「これは確信犯（笑）」

「水ぽちゃする気満々！パパは大変だけど」

「落ちようとしたらパパにピューンとしてもらえることを学びましたね（笑）」

「悪い顔してるねぇwww」



Instagram（@sakusaku_nikki1014）では、ママとパパの愛情をたっぷり受け、元気いっぱいに成長するさくとくんのかわいらしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）