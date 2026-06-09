毎日1時間ほど待機…学校で作った”鳥用の止まり木”に「止まってほしかった」 インコを見守り続けた息子の顛末は？

毎日1時間ほど待機…学校で作った”鳥用の止まり木”に「止まってほしかった」 インコを見守り続けた息子の顛末は？