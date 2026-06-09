「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）

超豪華メンバーが顔をそろえた春のグランプリ。注目は歴代最多の得票数でファン投票１位に輝いたクロワデュノールだ。勝てばＧ１・３連勝で、史上初の大阪杯、天皇賞・春との“春の古馬３冠”を達成する。それに待ったをかける一番手はファン投票２位の昨年覇者メイショウタバル。大阪杯では２着に敗れたが、先週の安田記念で勝利した武豊を背にリベンジに臨む。

“超個性派”メイショウタバルが武豊との最強タッグで史上３頭目の連覇を狙う。初めてコンビを組んだのは昨年のドバイターフ。ハナを切ると、これまで折り合い面に不安を抱えていたのがうそのような走り。新しく装着したシャドーロールの効果もあり、ピタリと折り合って世界の強豪相手に５着に粘り込んだ。

この海外遠征から帰国直後に臨んだのが宝塚記念。好スタートを決めると前半１０００メートル通過は５９秒１。再び折り合い面に不安はなし。絶妙なペースの“豊逃げ”で最後の直線を迎えると、そこからは独壇場だった。ゴールが近づくにつれて脚さばきに力強さが増し、終わってみれば３馬身差の圧勝劇。Ｇ１ウイナーの仲間入りを果たした。

その後は天皇賞・秋が６着、気性面の難しさが露呈した有馬記念が１３着と精彩を欠いたが、前走の大阪杯で一変した。先頭でリズム良くラップを刻み、０秒１差の２着。「去年の宝塚記念は体がシャープに見えて、そのイメージでつくって結果が出てくれた」と石橋師。思惑通りの調整が復活の走りへとつながった。

４日の１週前は栗東ＣＷで太宰を背に単走追い。頭の高い走法は相変わらずだが、折り合いがついて可動域の広い伸び伸びとした動き。「ちょっとゴール前でフワッとなったし、動きは重たく映ったけど、（太宰）啓介は『先週よりすごく良かった』と言ってくれた。これで変わってくると思う」と合格点を与えた。

豪華メンバーが集結した春のグランプリ。「体は前走くらいのつくりにしたい。あとはスーパースターに任せるだけ」と指揮官。２週連続Ｇ１勝利を目指すレジェンドが、連覇に導く逃走劇を演じる。