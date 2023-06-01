テレ東で『※女性は見ないでください』放送 “謎番組”の内容が明らかに
テレビ東京で8日深夜0時半から、『※女性は見ないでください』が放送された。事前の公式サイトの番組情報では、ほとんど内容についての記載がなく、SNS上で話題となっていた。
【写真】せいやも“意味深”投稿…放送前の『※女性は見ないでください』の番組情報
放送前の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていなかった。オリコンニュースの5日の取材に対し、テレ東は「回答は控えさせていただきます」とコメントしていた。
放送が始まると、せいやのほか、見取り図の盛山晋太郎、ニューヨークの嶋佐和也の男性陣3人と、吉田莉桜、谷岡美沙紀、兼清萌々香の女性陣3人が飲食をしながらトークを展開。右上のテロップには「男女で飲み会ぶっちゃけトーク イマドキ女子の意外な生態を調査」と表示されていた。
ただ、男性陣が女性の言葉に引っかかると、ボタンが押され、男性陣と女性陣の間に壁が。女性陣は耳にヘッドフォンが当てられ、男性陣だけが「本音トーク」として女性たちへの思いを熱弁した。
せいやはこの番組の趣旨として、女性が集まって男性のあるある、男性のダメ出しをする番組が多いとし、「そういうのに反旗を翻そうということで、コンパの中とか、普段思っていることがあれば、ボタンを押したら壁が降りてくる。今は（女性に）聞かれていない。言いたいことを言える。我々3人が番組の男性代表で、男性のデトックストークバラエティ」と話した。
続けて「オンエアしたら、3人とも燃えダルマになる」と話し、笑いを誘っていた。
【写真】せいやも“意味深”投稿…放送前の『※女性は見ないでください』の番組情報
放送前の公式サイトの番組情報では、お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが出演することと「バラエティ・音楽」「トーク番組」のタグが付いていること以外は何も記載がされていなかった。オリコンニュースの5日の取材に対し、テレ東は「回答は控えさせていただきます」とコメントしていた。
ただ、男性陣が女性の言葉に引っかかると、ボタンが押され、男性陣と女性陣の間に壁が。女性陣は耳にヘッドフォンが当てられ、男性陣だけが「本音トーク」として女性たちへの思いを熱弁した。
せいやはこの番組の趣旨として、女性が集まって男性のあるある、男性のダメ出しをする番組が多いとし、「そういうのに反旗を翻そうということで、コンパの中とか、普段思っていることがあれば、ボタンを押したら壁が降りてくる。今は（女性に）聞かれていない。言いたいことを言える。我々3人が番組の男性代表で、男性のデトックストークバラエティ」と話した。
続けて「オンエアしたら、3人とも燃えダルマになる」と話し、笑いを誘っていた。