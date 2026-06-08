「戦術的な柔軟性を兼ね備える」「ハイプレスを駆使するスタイル」日本とW杯初戦で戦うオランダのメディアが森保ジャパンを分析！ 名指ししたのは…「スター選手だ」
北中米ワールドカップでグループFに入った日本代表は、オランダ、チュニジア、スウェーデンと戦う。
現地14日にはオランダとの初戦を迎えるなか、オランダメディア『AD』がグループステージの対戦国をそれぞれ分析。森保ジャパンについては次のように伝えた。
「森保一監督率いるチームはFIFAランキングで18位にランクインしている。“サムライブルー”は、スピード、高い技術力、そして戦術的な柔軟性を兼ね備え、しばしばハイプレスを駆使するスタイルでプレーする。彼らはアジア予選を圧倒的な強さで突破した」
また「スター選手は攻撃的ミッドフィールダーの久保建英だ」と名指し。「エールディビジからも多くの選手が選出されている。板倉滉、冨安健洋（ともにアヤックス）、上田綺世、渡辺剛（ともにフェイエノールト）、NECのFW小川航基が選ばれた。比較すると、ロナルド・クーマンのチームはPSVのフース・ティルとアヤックスのヴァウト・ヴェフホルストの２人だけだ」と紹介している。
日本対オランダの一戦は日本時間で15日の５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
現地14日にはオランダとの初戦を迎えるなか、オランダメディア『AD』がグループステージの対戦国をそれぞれ分析。森保ジャパンについては次のように伝えた。
「森保一監督率いるチームはFIFAランキングで18位にランクインしている。“サムライブルー”は、スピード、高い技術力、そして戦術的な柔軟性を兼ね備え、しばしばハイプレスを駆使するスタイルでプレーする。彼らはアジア予選を圧倒的な強さで突破した」
また「スター選手は攻撃的ミッドフィールダーの久保建英だ」と名指し。「エールディビジからも多くの選手が選出されている。板倉滉、冨安健洋（ともにアヤックス）、上田綺世、渡辺剛（ともにフェイエノールト）、NECのFW小川航基が選ばれた。比較すると、ロナルド・クーマンのチームはPSVのフース・ティルとアヤックスのヴァウト・ヴェフホルストの２人だけだ」と紹介している。
日本対オランダの一戦は日本時間で15日の５時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！