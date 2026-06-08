6月7日、7人組アイドルグループ・なにわ男子の長尾謙杜と、元E-girlsメンバーで現在はインフルエンサーとして活動する稲垣莉生との熱愛が『文春オンライン』によって報じられた。長尾は2023年にもタレントの三上悠亜との熱愛が報じられており、今回の報道を受けてファンの間ではとあることが話題になっている。

「長尾さんは今回の報道以前にも、ファンの間で複数の女性との関係が噂されたことがありました。もちろん真偽不明のものも含まれますが、そうした相手や今回報じられた稲垣さん、さらに過去に熱愛が報じられた三上さんを比較し、“系統が似ている”と感じるファンは少なくないようです。芸能人同士の交際は相手の顔やキャラクターが広く知られているため、好みの傾向が見えやすいのかもしれません」（芸能ジャーナリスト）

X上では、

《好きなタイプ分かりやすすぎるやろ》

といった声が上がっている。

「稲垣さんは現在、美容系インフルエンサーとして活動し、YouTubeなどでも美容やファッションに関する発信を続けています。一方の長尾さんも、アイドルとして常に外見への意識が求められる立場です。仕事のジャンルは異なりますが、美容やセルフプロデュースへの関心という共通点はあるのかもしれません。今回の報道を受けて、今後長尾さんが雑誌やインタビューなどで好きな女性のタイプについて語る場面があれば、これまで以上に注目を集めそうです」（同前）

ただ、ファンの怒りは熱愛だけに向けられているわけではないようだ。長尾が所属するなにわ男子は2026年にデビュー5周年という節目を迎えており、大事なタイミングでの熱愛報道だったことも反発を招いている。

「アイドルグループにとって周年イヤーは特別な意味を持ちます。ライブやイベントなどを含め、ファンとともに歩んできた歴史を振り返る大切な時期です。そのため、一部ファンから“水をさした”という声が出るのも無理はありません。とくに近年はアイドルの私生活にも注目が集まりやすく、活動内容以外の話題がグループ全体のイメージに影響を与えるケースも少なくありません」（同前）

さらに報道によると、2人は嵐のラストライブが開催された5月31日にデートをしていたとされる。ファンから厳しい声が上がるなかでも、2人は“めげないロミジュリ”を貫いているようだ。