中川翔子「指が領域展開」“独特ポーズ”でミルク飲む息子公開「さすがの遺伝子」「安心しきった表情が可愛らしい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/08】歌手でタレントの中川翔子が6月7日、自身のInstagramを更新。ミルクを飲んでいる双子の兄の姿を公開した。
【写真】41歳双子出産タレント「さすがの遺伝子」と話題の息子の様子
中川は「指が領域展開」とコメントを添え、目を閉じて哺乳瓶でミルクを飲んでいる双子の兄の姿を公開。人差し指と中指を立てた独特のポーズを取っており、人気漫画・アニメ「呪術廻戦」の必殺技になぞらえている。
また、「しかし鼻風邪をまたもらってきた…ずーっと頑張って鼻すいして薬のみ、それからお腹の風邪をもらい、おしりかぶれ、治ってきたらまた鼻が…！こうやって免疫上げてく経験値積んでる最中なの わかるよ、分かるけど、治ったらすぐまた次！ひい！」と体調を崩しがちな近況もつづり、双子の日常の様子や離乳食なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「領域展開可愛すぎる」「もう領域展開を習得するとはさすがの遺伝子」「安心しきった表情が可愛らしい」「日々の癒し」「お母さんも体調気をつけて」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「さすがの遺伝子」と話題の息子の様子
◆中川翔子、ミルクを飲む双子兄の姿公開
中川は「指が領域展開」とコメントを添え、目を閉じて哺乳瓶でミルクを飲んでいる双子の兄の姿を公開。人差し指と中指を立てた独特のポーズを取っており、人気漫画・アニメ「呪術廻戦」の必殺技になぞらえている。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「領域展開可愛すぎる」「もう領域展開を習得するとはさすがの遺伝子」「安心しきった表情が可愛らしい」「日々の癒し」「お母さんも体調気をつけて」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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