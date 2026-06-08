横浜BCがマイク・コッツァーとの契約継続を発表…「さらに大きな成功を目指してともに戦いましょう」

6月8日、横浜ビー・コルセアーズは、マイク・コッツァーと2026－27シーズンの選手契約を継続したことを発表した。

エストニア共和国出身で現在29歳のコッツァーは、209センチ122キロのパワーフォワード兼センター。サウスカロライナ大学からドイツ、スペインのリーグを経て、2024－25シーズンに横浜BCへ加入した。エストニア代表としてのプレー経験も持ち、在籍2年目となった今シーズンは、昨年8月に左肩を負傷（左肩後方関節唇損傷、左肩関節後方不安定症）してインジュアリーリスト入り





。今年4月に復帰を果たしたためB1リーグ戦では10試合の出場にとどまったものの、1試合平均12.4得点9.2リバウンド4.2アシストとスタッツを残した。

今回の発表に際して、コッツァーがクラブを通じて寄せたコメントは以下のとおり。なお、原文の英語コメントは日本語訳のみを記載している。

「横浜ビー・コルセアーズでの歩みを続けられること、そしてこの2シーズンでともに築き上げてきたものをさらに発展させていけることをうれしく思います。組織、チームメート、そしてクラブに関わるすべての方々からの信頼に感謝しています。皆さまとともに、さらに前へ進んでいきたいと思います。

ファン・ブースターの皆さま、毎試合素晴らしいご声援とエネルギーをありがとうございます。皆さまの応援は本当に大きな力になっています。また皆さまにお会いできることを楽しみにしています。そして来シーズン、さらに大きな成功を目指してともに戦いましょう」

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