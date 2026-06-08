「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」８日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想数上昇」３位となっている。



ソフトバンクＧは大幅反落。前週は３日と４日の２営業日で１２５０円あまり水準を切り下げたが、週末５日は小幅ながらプラス圏で引けた。しかし、前週末の米国株市場でＡＩ・半導体関連株への売りが際立ったことで、きょうは同社株にもリスク回避目的の投げ売りが顕在化した。直近データでは信用買い残が再び増勢となっていたが、目先は波乱含みの下げに直面したことで狼狽売りも観測され下げを助長した。しかし、同社株に関しては機関投資家だけではなく個人投資家の人気も高い。これまで買いそびれていた向きが、足もとの投げ売りに買い向かう動きもあるようだ。



出所：MINKABU PRESS