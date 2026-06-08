江戸切子と藍染から着想を得た特別デザイン

ポルシェが初となる日本限定モデルを2026年4月に発表し、大きな注目を集めています。「これまでなかったのが意外」と感じる人も多いかもしれません。一体どのようなクルマなのでしょうか。

そのモデルとは、ポルシェジャパンが発表した日本限定30台の特別仕様車「911 GT3 アルティザンエディション（911 GT3 Artisan Edition）」です。

【画像ギャラリー】超カッコイイ！ これが新たな「日本初のポルシェ」です！ 画像を見る！（30枚以上）

ベースとなるのは現行型の「911 GT3」で、ポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャーが手掛けた、日本市場初の限定GT3として位置付けられています。

911 GT3は全長4570mm×全幅1852mm×全高1279mm、ホイールベース2457mmのボディサイズを持ち、4.0リッター水平対向6気筒エンジンを搭載。最高出力510PS、最大トルク450Nmを発生します。

トランスミッションは7速PDKまたは6速MTを設定し、駆動方式はRR（リアエンジン・リアドライブ）。0-100km／h加速は約3.4秒（PDK仕様）、最高速度は約311km／hに達するハイパフォーマンスモデルです。

「最良のポルシェは常に911である」と語られるように、911はポルシェのブランドを象徴する存在です。

また、「911は変わらなければならない。しかし、変わってはならない」という言葉も広く知られています。

世代交代のたびに大型化や高性能化、電子制御技術の進化を遂げながらも、「911らしさ」を守り続けてきたことが、このモデルの価値を支えてきました。

その911 GT3が、ポルシェ初の日本限定モデルとして選ばれたこと自体が、大きな意味を持つといえるでしょう。

-

-

そんな911 GT3を昇華させた911 GT3 Artisan Editionの最大の特徴は、「機械工学」と「日本の伝統工芸」の融合をテーマとしている点です。

ポルシェによると、江戸切子や藍染などの日本文化から着想を得ており、「Artisan（職人）」の名の通り、クラフトマンシップを前面に打ち出したモデルとなっています。

エクステリアには、日本限定モデルならではの専用デザインが採用されています。ホワイトを基調としたボディカラーに、PTS（ペイント・トゥ・サンプル）のクラブブルーと淡いブルーのアクセントを組み合わせ、サイドには空気と時間の流れを表現したグラデーションリバリーを配置。

さらに、前20インチ・後21インチの軽量鍛造アロイホイールには専用塗装が施され、後輪のカーボン製エアロディスクには江戸切子をモチーフとしたパターンが描かれています。

また、リアウイング下面には専用レタリングを配置。「Engineered in Flacht, Sharpened in Meuspath, Built for Japan」というメッセージが記されており、GT部門の開発拠点であるフラハト、マンタイ・レーシングの拠点モイシュパト、そして日本限定車であることを表現しています。

インテリアにも特別な装備が与えられています。スピードブルーとホワイトのダブルステッチを採用し、藍染から着想を得た専用シート表皮を装備。

さらに、ブラック・ブラッシュドアルミニウム仕上げのExclusive Manufakturイルミネーテッドドアシルガードには、「GT3 Artisan Edition」のロゴが刻まれています。

加えて、通常のGT3よりもサーキット性能を高める「マンタイキット（Manthey Kit）」を標準装備。これにより、空力性能やシャシ性能がさらに強化されています。

デザイン面では、ポルシェAGに所属する日本人デザイナーの山下周一氏が開発に携わったことも話題となっています。限定30台のすべてに、山下氏の直筆サインやメッセージが添えられる予定です。

さらに、車両の発表に合わせて専用アクセサリーも用意されています。ホワイト塗装と専用グラフィックを施した車両キー、スピードブルーのステッチ入りレザーキーケース、専用ウォレットなどがラインナップされています。

近年のポルシェは、「ヘリテージ」や「ゾンダーヴンシュ」に代表される高級志向の限定モデル展開を強化しています。

今回の911 GT3 Artisan Editionは、その流れを日本市場向けに表現した特別な一台といえるでしょう。