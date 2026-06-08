江戸切子や藍染をモチーフにした意匠が随所に盛り込まれた日本市場初の専用仕立てモデル

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江戸切子と藍染から着想を得た特別デザイン

　ポルシェが初となる日本限定モデルを2026年4月に発表し、大きな注目を集めています。「これまでなかったのが意外」と感じる人も多いかもしれません。一体どのようなクルマなのでしょうか。

　そのモデルとは、ポルシェジャパンが発表した日本限定30台の特別仕様車「911 GT3 アルティザンエディション（911 GT3 Artisan Edition）」です。

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　ベースとなるのは現行型の「911 GT3」で、ポルシェ・エクスクルーシブ・マニュファクチャーが手掛けた、日本市場初の限定GT3として位置付けられています。

　911 GT3は全長4570mm×全幅1852mm×全高1279mm、ホイールベース2457mmのボディサイズを持ち、4.0リッター水平対向6気筒エンジンを搭載。最高出力510PS、最大トルク450Nmを発生します。

　トランスミッションは7速PDKまたは6速MTを設定し、駆動方式はRR（リアエンジン・リアドライブ）。0-100km／h加速は約3.4秒（PDK仕様）、最高速度は約311km／hに達するハイパフォーマンスモデルです。

「最良のポルシェは常に911である」と語られるように、911はポルシェのブランドを象徴する存在です。

　また、「911は変わらなければならない。しかし、変わってはならない」という言葉も広く知られています。

　世代交代のたびに大型化や高性能化、電子制御技術の進化を遂げながらも、「911らしさ」を守り続けてきたことが、このモデルの価値を支えてきました。

　その911 GT3が、ポルシェ初の日本限定モデルとして選ばれたこと自体が、大きな意味を持つといえるでしょう。

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　そんな911 GT3を昇華させた911 GT3 Artisan Editionの最大の特徴は、「機械工学」と「日本の伝統工芸」の融合をテーマとしている点です。

　ポルシェによると、江戸切子や藍染などの日本文化から着想を得ており、「Artisan（職人）」の名の通り、クラフトマンシップを前面に打ち出したモデルとなっています。

　エクステリアには、日本限定モデルならではの専用デザインが採用されています。ホワイトを基調としたボディカラーに、PTS（ペイント・トゥ・サンプル）のクラブブルーと淡いブルーのアクセントを組み合わせ、サイドには空気と時間の流れを表現したグラデーションリバリーを配置。

　さらに、前20インチ・後21インチの軽量鍛造アロイホイールには専用塗装が施され、後輪のカーボン製エアロディスクには江戸切子をモチーフとしたパターンが描かれています。

　また、リアウイング下面には専用レタリングを配置。「Engineered in Flacht, Sharpened in Meuspath, Built for Japan」というメッセージが記されており、GT部門の開発拠点であるフラハト、マンタイ・レーシングの拠点モイシュパト、そして日本限定車であることを表現しています。

　インテリアにも特別な装備が与えられています。スピードブルーとホワイトのダブルステッチを採用し、藍染から着想を得た専用シート表皮を装備。

　さらに、ブラック・ブラッシュドアルミニウム仕上げのExclusive Manufakturイルミネーテッドドアシルガードには、「GT3 Artisan Edition」のロゴが刻まれています。

　加えて、通常のGT3よりもサーキット性能を高める「マンタイキット（Manthey Kit）」を標準装備。これにより、空力性能やシャシ性能がさらに強化されています。

　デザイン面では、ポルシェAGに所属する日本人デザイナーの山下周一氏が開発に携わったことも話題となっています。限定30台のすべてに、山下氏の直筆サインやメッセージが添えられる予定です。

　さらに、車両の発表に合わせて専用アクセサリーも用意されています。ホワイト塗装と専用グラフィックを施した車両キー、スピードブルーのステッチ入りレザーキーケース、専用ウォレットなどがラインナップされています。

　近年のポルシェは、「ヘリテージ」や「ゾンダーヴンシュ」に代表される高級志向の限定モデル展開を強化しています。

　今回の911 GT3 Artisan Editionは、その流れを日本市場向けに表現した特別な一台といえるでしょう。