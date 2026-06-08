ファミリーマート、「お弁当」1品買うと対象の“無料引換券”もらえる新企画【詳細】
ファミリーマートは、あす9日から22日までの期間限定で、弁当を買うと「生茶」もしくは「健康ミネラルむぎ茶」いずれか1本がもらえるキャンペーンを実施する。「お弁当」全品が対象となる。
【画像】「どれでも1品買うと…」対象商品の一例
同社は、値上げラッシュが続く今だからこそ、お買い物そのものをワクワクする体験に変えたいという思いから企画した。
今年9月に創立45周年を迎える。現在、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約1万6400店で開催している。物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、「いちばんちょっとおトク」を追求し「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施している。
【発券期間】2026年6月9日（火）〜6月22日（月）
【引換期間】2026年6月9日（火）AM7時〜6月29日（月）
【対象商品】
発券対象商品（買うと）→お弁当全品
※麺類、お好み焼き、グラタン、その他冷凍食品は対象外。
引換対象商品（もらえる）
・キリン 生茶 600ml
・伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 670ml
※冷凍飲料は対象外。
※地域・店舗によっては一部商品を取り扱っていない場合がある。
【画像】「どれでも1品買うと…」対象商品の一例
同社は、値上げラッシュが続く今だからこそ、お買い物そのものをワクワクする体験に変えたいという思いから企画した。
今年9月に創立45周年を迎える。現在、「いちばんちょっとおトク」を目指した取り組みの一環として、飲料・チキン・パン・おむすびなど、さまざまな商品で生活を応援する「45周年大感謝祭」を全国のファミリーマート約1万6400店で開催している。物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、「いちばんちょっとおトク」を追求し「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクにお買い物をお楽しみいただけるキャンペーンを継続して実施している。
【引換期間】2026年6月9日（火）AM7時〜6月29日（月）
【対象商品】
発券対象商品（買うと）→お弁当全品
※麺類、お好み焼き、グラタン、その他冷凍食品は対象外。
引換対象商品（もらえる）
・キリン 生茶 600ml
・伊藤園 健康ミネラルむぎ茶 670ml
※冷凍飲料は対象外。
※地域・店舗によっては一部商品を取り扱っていない場合がある。