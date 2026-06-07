＜祖母とオバから苦言＞「結婚後にひとりで遊びにいくのはワガママ」と言われた。訳がわかりません
結婚や出産後、なかなかひとりで出かける時間が取れないママもいるかもしれません。家事や子育て、仕事に一生懸命だからこそ、家族と離れてひとりでリフレッシュする時間もほしいですよね。今回の投稿者さんは、祖母やおばから言われた言葉に疑問を感じたようです。
『結婚後にひとりでライブに行ったり、友だちと旅行するのは悪いことですか？ 祖母やおばに「ワガママだ」とか「主婦が家を空けるのはおかしい」と言われました』
ライブや旅行がワガママ？何が悪いのかわからない
『何が悪いのかわからない。乳児がいるならともかく、幼児なら一晩くらいパパが面倒を見てよと思う。子どもがいないとか大きいならもっと問題ないよ』
『配偶者に依存せず、自分の世界を広げることはいいことだと思う』
「何が悪いのかわからない」というコメントが複数ありました。ひとりだからこそできることや気づけることもあり、プラスに働く部分も多いのではないでしょうか。
『うちの旦那は、私が友だちと昼飲みに出かけるときも快く送り出してくれるよ』
『職場の人と、朝から夜までスノボに行った』
実際に結婚後も出かけているというママからのコメントもいくつもありました。なかには「結婚後にひとりで1か月間海外旅行をしたことがある」というママもいて、羨ましくなってしまいますね！ 頻度や期間の差はあれど、ひとりで、もしくは友だち・同僚と出かけているママは少なくないようです。
なぜ祖母やおばはそんなことを言うの？
『自分たちが結婚によって何かを犠牲にしてきたからなのかな。「今、令和だよ？」ってこういうときに言うセリフよね』
『投稿者さんが羨ましいんじゃない？』
祖母やおばの気持ちを推察する声もありました。時代的な背景もあり、祖母やおばは「結婚したら家を担い、家庭を守るもの」という考えのもとで過ごしてきたのかもしれません。そしてそれが「当たり前」だと思っているのではないでしょうか。
『うちの親も昔は「旦那が稼いでくるから、女は家にいるべき」「旦那抜きで遊び歩くのはダメ」「両方の実家の手伝いをして、孫を連れて足繁く通うのがエライ！」みたいな考えだった』
この方のお母さんは、10年ほど前までこうした価値観を持っていたそう。ですが、この10年で少しずつ状況が変わってきたと感じているのだとか。もしかしたら今後、祖母やおばの考えも変わっていく可能性もあります。
祖母に子どもを預けるなら言われても仕方ないかも
『祖母やおばに子どもの世話を頼むなら、言われても仕方ない』
『祖母やおばに迷惑をかけていないならいいと思う』
投稿者さんにお子さんがいるかはわかりませんでしたが、もしお子さんを祖母やおばに預けて出かけるのであれば、話は少し変わってくるかもしれませんね。
出かけるのは当たり前の権利
『家庭をほったらかしではダメだけど、旦那さんが承知してくれるなら問題なし。承知してくれなくても、納得いくように説得すればよし』
『いいに決まっているよ。旦那さんさえよければ何でもいい』
『家族や家事をおろそかにしてしょっちゅう出かけるのではなく、家族の了承も得ているならいいと思うよ』
ママたちからは、投稿者さんの役割についてのコメントもありました。投稿者さんが家事など自分がするべきことをこなしていて、家族がよければ問題ないのではないでしょうか。投稿者さんのコメントから察するに、旦那さんは何も言っていません。そうであれば、投稿者さんの生活に直接関係していない祖母やおばの言うことは、あまり気にする必要がなさそうです。ほかにも、あるママからはこんなアドバイスがありました。
『お母さんにはいろいろ話さないほうがいいね。親戚に筒抜けだよ』
この方はお母さんから情報が筒抜けなのではと考えたようです。今後はできる限り距離を取る、話が伝わらないようにするなどの対策をすると余計なことを言われなくて済むかもしれませんね。
結婚後に、ひとりで出かけるのは悪いのかを問う今回の投稿。ママたちは「悪くない」で意見が一致しました。投稿者さんは、胸を張って出かけてくださいね！