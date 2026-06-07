『THE MUSIC DAY』出演アーティスト第1弾発表 SixTONES、Number_i、NiziU、HANA、BE:FIRST、M!LK【出演アーティスト一覧】
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、出演アーティスト第1弾として、アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LKの出演が7日、発表された。
【写真】『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト一覧
「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が大バズりし、昨年の紅白歌合戦に初出場した。今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LKの出演が決定。ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』（ノノガ）から誕生し、デビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」が累計再生回数2億回突破。レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAの出演も決定した。
今年の1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表し、大きな話題に。冠バラエティー番組『Golden SixTONES』を持ち、お茶の間の人気者・SixTONESも出演する。先日、アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表し、自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破し、グローバルに活躍するNumber_iの出演も決定した。
昨年、バンド結成20周年を迎え、今年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVERの出演が決定。昨年リリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録。今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRSTも出演する。
さらに、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィなど人気アーティストの出演も発表された。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LK
「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が大バズりし、昨年の紅白歌合戦に初出場した。今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LKの出演が決定。ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組『No No Girls』（ノノガ）から誕生し、デビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」が累計再生回数2億回突破。レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANAの出演も決定した。
今年の1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表し、大きな話題に。冠バラエティー番組『Golden SixTONES』を持ち、お茶の間の人気者・SixTONESも出演する。先日、アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表し、自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破し、グローバルに活躍するNumber_iの出演も決定した。
昨年、バンド結成20周年を迎え、今年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVERの出演が決定。昨年リリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録。今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRSTも出演する。
さらに、NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィなど人気アーティストの出演も発表された。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SUPER BEAVER、SixTONES、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LK