小学生でもSNS上でのトラブルが発生。親の見えないところで事態は進行していて…【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ある小学校で、児童が屋上から飛び降りた。児童は意識不明の重体。現場に残されていた遺書には、いじめ加害者として娘の名前が書かれていた。母・青空翼は娘・茜を問い詰めるが、茜はいじめを否定する。翼は戸惑いながらも茜を信じようとする。なぜなら飛び降りた児童・紫村俊介はかつて茜をいじめていた張本人だったから――。
いじめ加害者とされた側、そして被害者とされた側。それぞれの母親の視点から描かれる『娘はいじめなんてやってない』（しろやぎ秋吾/KADOKAWA）は、「誰を信じるのか」「親は子どもとどう向き合うのか」を読者に問いかける作品だ。
――本作ではSNSも重要な要素として登場します。個人的には「最近は小学生でもSNSのアカウントがあるんだ」という時点で驚きました。最近の子どものSNS事情についてはどのように調べましたか？
しろやぎ秋吾さん（以下、しろやぎ）：小学生がX（旧Twitter）やInstagramをしているイメージってあまり湧かないですよね。僕も最初からイメージできていたわけではなかったのですが、ニュースなどを見ると、小学生でもSNS上のトラブルは起きているようで。そのあたりを調べました。
――しろやぎさんは教職経験もおありとのことですが、その時の生徒たちのSNS事情も参考になっていますか？
しろやぎ：僕が教員をしていた頃は、今ほどSNSが今ほど流行ってはいなかったんです。なので、そこはあまり参考にはしていません。
――しろやぎさんにもお子さんがいらっしゃると伺いましたが、スマホや携帯電話、SNSの利用についての約束はありますか？
しろやぎ：時間制限はかけています。「解除して！」とうるさいですが……。
取材・文＝原智香