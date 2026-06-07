休日の朝、ママさんがゆっくり寝ていたら、先に起きたワンコが寂しがって…？ママさんが起きてくるまで健気に待ち続ける姿が話題になり、投稿は記事執筆時点で13万1000回再生を突破。「天使」「いじらしすぎる」といった声が寄せられています。

【動画：休日の朝、いつもより遅くまで寝た結果→先に起きた犬が『階段の前』で待ち続けて…あまりにも健気な光景】

ママがゆっくり寝ていたら…

YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」に投稿されたのは、チワワの「コハク」くんとご家族の休日の朝の様子です。

いつも朝が早いママさんにゆっくり寝てもらうために、パパさんは先に起きてコハクくんのお世話を始めます。ご飯をあげた後で一緒に遊ぼうとするパパさんですが、コハクくんはおもちゃを見せても全く喜ばず、「ママがいないと寂しい…」としょんぼりしていたそう。

ワンコの健気で愛おしい行動

そのうちコハクくんは階段の下に行き、2階で寝ているママさんが下りてこないか様子をうかがい始めたそう。一番下の段にお手々をついて立ち上がり、「ママ～！起きて～！」と呼びかけるように上の階をじっと見つめるコハクくん。「ママのところに連れて行って」とパパさんに抱っこをせがむ場面も。

パパさんは「寝かせてあげて」とお願いしたのですが、コハクくんは「どうしてもママに会いたいの」と言わんばかり。部屋に連れ戻して抱っことナデナデで慰めても、しばらくするとまた階段の前に行き、ママさんが起きてくるのを待ち続けていたとか。その健気な姿は、抱きしめたくなるほど愛おしいです。

ママが起きたら元気いっぱいに！

コハクくんがママさんを恋しがって鳴いていたら、先にお姉ちゃんが起きてきたそう。お姉ちゃんに撫でてもらうと、少し元気を取り戻したようだったとか。

そしてついにママさんが起きてきたら、コハクくんは元気100％に！嬉しそうにママさんの後をついて歩き、一緒に遊んでいる間は「遅いよ！寂しかったんだから！」と文句を言うように唸っていたとのこと。可愛い反応に、思わず頬が緩みます。

ようやく家族が揃って、楽しい1日がスタート！…と思ったら、ほっとして眠くなってしまったコハクくん。ご家族に見守られながら、幸せそうにお昼寝を始めるのでした。

この投稿には「とても可愛い」「健気さに心を打たれます」「本当に愛おしくなりますね」「ママが大好きなんだね」「家族全員が揃わないと寂しいんでしょうね」といったコメントが寄せられています。

コハクくんの可愛い姿やご家族との愛に溢れた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あくまでチワワチャンネル Akumade Chihuahua channel」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。