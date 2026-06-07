渋谷謙人、武田航平には“普段から胸キュン”特にときめいたシーン告白「俺にしか見せない顔なんだろうな」【「スモブル」インタビュー後編】
【モデルプレス＝2026/06/07】ドラマ「スモークブルーの雨のち晴れ」（読売テレビ／毎週月曜深夜1：29〜）にて、久慈静役を演じる俳優の渋谷謙人（しぶや・けんと／38）にモデルプレスがインタビュー。同ドラマでW主演を務める武田航平にキュンとした瞬間やお気に入りのシーンについて語ってもらった。【インタビュー後編】
【写真】渋谷謙人「とってもタイプ」BL相手役の40歳イケメンと密着
波真田かもめ氏による人気BLコミックス「スモークブルーの雨のち晴れ」（フルールコミックス／KADOKAWA刊）を実写ドラマ化した本作。俳優の武田航平と渋谷がともにW主演を務める。38歳、無職でゲイの吾妻朔太郎（武田）と、MR時代にNo.1の売上を競った元同僚でライバルの久慈が8年ぶりに突然再会したことから人生が動き出す、脱サラアラフォー同士のライフとラブを描く“大人ビターなラブストーリー”だ。監督は高橋名月氏、脚本は開真理氏がメインで担当する。
― 全編を通して、思わず目が離せなくなるような見どころがたくさん詰まっている本作ですが、渋谷さんにとって「ここは特に思い入れがある」「このシーンが一番お気に入り」というシーンを1つ挙げるとしたらどこでしょうか？
渋谷：うーん…逆にどこがお好きでしたか？
― 私は、久慈と朔太郎が2人でカレーうどんを食べながら話すシーンが好きです！
渋谷：たしかに、先日行ったこのドラマのグッズお渡し会でも「『カレーうどん食うか』と言ってください」とよく言われました（笑）。僕は縁側のシーンが好きかな。久慈の家がとてもフォトジェニックで原作から飛び出してきたような家だったので、その雰囲気に僕も助けられながら久慈を演じることができたし、とても思い出深いです。あと、ご飯を作るところも好き。僕も普段からご飯を作るので楽しかったし、朔太郎に食べさせるところは、航平くんとだからあの距離感で出来たと思います。
放送を観ていると、僕が映っていないシーンでも、朔太郎が僕以外の人とやり取りしているシーンを見てキュンとするんです。僕も「何でキュンとするんだろう」と思っていたのですが、自分が知らない顔を見られるからなのかな。
― そうなんですね！先ほどカレーうどんのシーンに反響があったと伺いましたが、インスタライブを拝見していて「うどん4玉事件」がファンの間で話題になっていましたよね。改めて、経緯を教えていただけますか？
渋谷：撮影はワンカットだけではなくて何度も同じことをするので、監督から「そんなに食べていたらお腹いっぱいになっちゃうよ」と言われていたんです。でも、お腹が減っていたし、ご飯が美味しくて結局4玉食べてしまって（笑）。とはいえ“恥ずかしさを隠すようにご飯を食べながら何かを言う”ということは僕自身も結構あるので「ご飯を食べることでその人柄を出す」という部分は久慈らしいな、と思っています。だから、半分は事件ですが、半分はちゃんとした演技プランのつもりで沢山食べていました（笑）。
― そのシーンでときめいた方も多いと思いますが、久慈を演じる中で、役を通して朔太郎にキュンとしたシーンはありましたか？
渋谷：普段の航平くんにも朔太郎にも、普段からキュンとしたことはいっぱいありますが、やっぱり笑ってくれると嬉しい。航平くんは笑顔が可愛いから、航平くんが笑ってくれると嬉しいというのは久慈にもあると思うし、だからこそ冗談も言ってしまう（笑）。逆に、朔太郎が悲しんでいると本当に久慈も辛くて。そういう朔太郎の心の動きを一番繊細に感じ取れるのが久慈だと感じているから「これは俺しか分からないだろうな」「俺にしか見せない顔なんだろうな」と思うとキュンとしてしまいます。
― 朔太郎にキュンとしたシーンで、特に記憶に残っている胸キュンシーンはありますか？
渋谷：多治見先生（※）が亡くなって、落ち込んでいる朔太郎の元へ行った時。朔太郎が頑張って元気に振る舞おうとしている仕草や（朔太郎が）泣いた後に「ティッシュ取って」と言うシーンは特に超可愛かったです。
※朔太郎の大学時代の先輩
― 撮影中の休憩時間で渋谷さん自身が武田さんにキュンとしたことはありましたか？
渋谷：航平くんは清潔感もあるし、何より僕が嬉しいと思うことをサラッとしてくれるんですよ（笑）。メイクルームから現場に入る時に、ドアを開けて絶対に先に俺を通してくれるんです。それって、実はあまりできることではないと思う。あと、靴を脱いだ後さらっと揃えるところもめっちゃ好き。朔太郎は揃えないタイプなんですけどね（笑）。
本人もそこの役作りに苦労したと言っていましたが、普段の航平くんはご飯やメイクの後に自分が使ったものは元に戻してから離れるし、ドアは静かに閉めてくれるし、細かいことですがキュンとしたことはいっぱいありました。優しくて本当に素敵な方です。
― そこまで周囲をよく見ていらっしゃる渋谷さんも素敵です！それだけ細部への観察眼がおありなのも、8歳でデビューされて長く俳優活動を続けてこられたからこそだと思いますが、これまで活動を続けてきた中で、気持ちが下がったり、くじけそうになった時はありましたか？
渋谷：ありました。でも、30年も続けているのに「辞めたい」と思ったことはなくて。演じることが好きだからこそ「もっとできると思っているのにできなくて悔しい」と思うし、自分を信じているからこそ「何でできないんだろう」と辛さを感じることは腐るほどありました。オーディションに落ち続けた時期もあったし、特に20代の時は、売れていった同期も、辞めていった同期もどちらも沢山いて。それで「僕も辞めよう」とはならなかったですが、不安になった時期はありました。
でも、いろいろな役を演じるのでその度に「どうしたらこの役が魅力的になるんだろう」という新しい悩みが出てきて。ただ、やっぱり台本を読んでいるだけだと、そこからはみ出ることが難しいので休みの日に陶芸に行ったり、サッカーで体を動かしたり、焚火に行ったりしてリフレッシュしていました。30年も芸能活動を続けているので、仲の良い友達というと役者や芸能界にいる人が多くなるのですが、そういう方たちとプライベートで話すことで、自分の悩みを直接相談できなくても解決するヒントをもらえることもあって。陶芸をやっていても、役者とはまた違う趣味を通して「もしかしたらこうなのかもしれない」というヒントをもらう、ということを30年続けています。それが勝手な解消の仕方というか、問題の解き方として自分の中にあるのだろうなと思います。
― 不安な時期があったとしても活動を続けられた原動力や心の保ち方を教えてください。
渋谷：好きだからだと思います。お芝居をすることが楽しいなと思います。役者以外に就職するとなったら難しいという現実的なこともありますが、あまりそこに直面したこともなくて。僕は他の仕事をしていても、きっとお芝居はしてしまうんだろうな。観に行くだけではなく、演じる楽しさを知っているからどこかで表現はしていくと思う。 それに、長く続けていると、役や作品を通して出会う人たちで自分が形成されるんです。だから、芸歴が長い分、プライベートも含めて離れづらくなっているというのはあると思いますが、簡単に一言で言うなら、本当に演じることが好きだからです。
― 30年の歩みの中で出会った人や作品が、今の渋谷さんを形成しているのですね。これまで不安を乗り越え、表現者として走り続けてこられた渋谷さんだからこそ思う、夢を叶える秘訣をお聞かせください。
渋谷：僕の出身の中学校では「立志式」という式があって、夢を作文に書いて、それを発表するんです。ありがたいことに、去年から僕もそこでお話する機会をいただいているのですが、スピーチの時に答えたのは「続けること」。「30年続けてきたから今がある」というのは自分にとっても一番納得いく答えだし、説得力があると思っていて。でも、続けることは好きでないとできない。だから、夢をどこに置くかにもよりますが、自分が好きなものを見つけて、それを続けていくことが夢を叶える秘訣だと思います。
僕は、30歳になった時に、自分が一番豊かになっているであろう年齢を60歳に設定したんです。そしたらとても楽になって。やっぱり、どこかで10〜20代は「結果を出したい」「売れたい」「お金持ちになりたい」とざっくりとした幸せに盲目になっていたと思います。でも、30歳になってから年を追うごとに「魅力的な役者さんって何だろう」と考えたら、私生活が豊かで満たされているというか。人間性が魅力的な俳優さんだと思えたので、自分自身の夢もやっぱり「続けること」かなと思います。
― 年齢とともに夢や幸せの価値観が変わってきたとのことですが、そんな今の渋谷さんが、これから役者として新しく叶えたい夢はありますか？
渋谷：僕は月9だったり、いろいろなドラマを観て育ったんです。学校に行ったらドラマの話をしていましたし、当時のドラマの盛り上がりを知っているので例えば「ロングバケーション」（フジテレビ系／1996年）の木村拓哉さんのような役を演じてみたいたいです。今回、お渡し会やコメントで「めっちゃメロい」「こんなにかっこいい人だと思わなかった」と沢山言っていただいたのですが「こういうところも受け入れてもらえるんだ」と思ったし、そうやって皆さんから言ってもらえて、恋愛での役にもまだ需要があるんだと思いました。癖のある役を演じることも好きなので引き続きやっていきたいですが、今回初めて演じた久慈のようなキャラクターも演じていて楽しかったので、大人の魅力がある“イケオジ像” というか、そういう役も演じていきたいです。
― 貴重なお話をありがとうございました！
（modelpress編集部）
1988年4月23日生まれ、神奈川県出身。8歳で子役としてデビューした後、ドラマ「ソロ活女子のススメ」シリーズ（テレビ東京／2021〜2025年）、NHK連続テレビ小説「らんまん」（2023年）、「私の知らない私」（日本テレビ系／2025年）、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）などの話題作に出演。また、東京ヴェルディJr.ユースに所属していた経歴を持つ。待機作として「キングダム 魂の決戦」（2026年7月17日公開）が控えている。
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【写真】渋谷謙人「とってもタイプ」BL相手役の40歳イケメンと密着
◆人気コミック実写化「スモークブルーの雨のち晴れ」
波真田かもめ氏による人気BLコミックス「スモークブルーの雨のち晴れ」（フルールコミックス／KADOKAWA刊）を実写ドラマ化した本作。俳優の武田航平と渋谷がともにW主演を務める。38歳、無職でゲイの吾妻朔太郎（武田）と、MR時代にNo.1の売上を競った元同僚でライバルの久慈が8年ぶりに突然再会したことから人生が動き出す、脱サラアラフォー同士のライフとラブを描く“大人ビターなラブストーリー”だ。監督は高橋名月氏、脚本は開真理氏がメインで担当する。
◆渋谷謙人、お気に入りシーン明かす
― 全編を通して、思わず目が離せなくなるような見どころがたくさん詰まっている本作ですが、渋谷さんにとって「ここは特に思い入れがある」「このシーンが一番お気に入り」というシーンを1つ挙げるとしたらどこでしょうか？
渋谷：うーん…逆にどこがお好きでしたか？
― 私は、久慈と朔太郎が2人でカレーうどんを食べながら話すシーンが好きです！
渋谷：たしかに、先日行ったこのドラマのグッズお渡し会でも「『カレーうどん食うか』と言ってください」とよく言われました（笑）。僕は縁側のシーンが好きかな。久慈の家がとてもフォトジェニックで原作から飛び出してきたような家だったので、その雰囲気に僕も助けられながら久慈を演じることができたし、とても思い出深いです。あと、ご飯を作るところも好き。僕も普段からご飯を作るので楽しかったし、朔太郎に食べさせるところは、航平くんとだからあの距離感で出来たと思います。
放送を観ていると、僕が映っていないシーンでも、朔太郎が僕以外の人とやり取りしているシーンを見てキュンとするんです。僕も「何でキュンとするんだろう」と思っていたのですが、自分が知らない顔を見られるからなのかな。
― そうなんですね！先ほどカレーうどんのシーンに反響があったと伺いましたが、インスタライブを拝見していて「うどん4玉事件」がファンの間で話題になっていましたよね。改めて、経緯を教えていただけますか？
渋谷：撮影はワンカットだけではなくて何度も同じことをするので、監督から「そんなに食べていたらお腹いっぱいになっちゃうよ」と言われていたんです。でも、お腹が減っていたし、ご飯が美味しくて結局4玉食べてしまって（笑）。とはいえ“恥ずかしさを隠すようにご飯を食べながら何かを言う”ということは僕自身も結構あるので「ご飯を食べることでその人柄を出す」という部分は久慈らしいな、と思っています。だから、半分は事件ですが、半分はちゃんとした演技プランのつもりで沢山食べていました（笑）。
― そのシーンでときめいた方も多いと思いますが、久慈を演じる中で、役を通して朔太郎にキュンとしたシーンはありましたか？
渋谷：普段の航平くんにも朔太郎にも、普段からキュンとしたことはいっぱいありますが、やっぱり笑ってくれると嬉しい。航平くんは笑顔が可愛いから、航平くんが笑ってくれると嬉しいというのは久慈にもあると思うし、だからこそ冗談も言ってしまう（笑）。逆に、朔太郎が悲しんでいると本当に久慈も辛くて。そういう朔太郎の心の動きを一番繊細に感じ取れるのが久慈だと感じているから「これは俺しか分からないだろうな」「俺にしか見せない顔なんだろうな」と思うとキュンとしてしまいます。
― 朔太郎にキュンとしたシーンで、特に記憶に残っている胸キュンシーンはありますか？
渋谷：多治見先生（※）が亡くなって、落ち込んでいる朔太郎の元へ行った時。朔太郎が頑張って元気に振る舞おうとしている仕草や（朔太郎が）泣いた後に「ティッシュ取って」と言うシーンは特に超可愛かったです。
※朔太郎の大学時代の先輩
― 撮影中の休憩時間で渋谷さん自身が武田さんにキュンとしたことはありましたか？
渋谷：航平くんは清潔感もあるし、何より僕が嬉しいと思うことをサラッとしてくれるんですよ（笑）。メイクルームから現場に入る時に、ドアを開けて絶対に先に俺を通してくれるんです。それって、実はあまりできることではないと思う。あと、靴を脱いだ後さらっと揃えるところもめっちゃ好き。朔太郎は揃えないタイプなんですけどね（笑）。
本人もそこの役作りに苦労したと言っていましたが、普段の航平くんはご飯やメイクの後に自分が使ったものは元に戻してから離れるし、ドアは静かに閉めてくれるし、細かいことですがキュンとしたことはいっぱいありました。優しくて本当に素敵な方です。
◆渋谷謙人「辞めたいと思ったことはなくて」
― そこまで周囲をよく見ていらっしゃる渋谷さんも素敵です！それだけ細部への観察眼がおありなのも、8歳でデビューされて長く俳優活動を続けてこられたからこそだと思いますが、これまで活動を続けてきた中で、気持ちが下がったり、くじけそうになった時はありましたか？
渋谷：ありました。でも、30年も続けているのに「辞めたい」と思ったことはなくて。演じることが好きだからこそ「もっとできると思っているのにできなくて悔しい」と思うし、自分を信じているからこそ「何でできないんだろう」と辛さを感じることは腐るほどありました。オーディションに落ち続けた時期もあったし、特に20代の時は、売れていった同期も、辞めていった同期もどちらも沢山いて。それで「僕も辞めよう」とはならなかったですが、不安になった時期はありました。
でも、いろいろな役を演じるのでその度に「どうしたらこの役が魅力的になるんだろう」という新しい悩みが出てきて。ただ、やっぱり台本を読んでいるだけだと、そこからはみ出ることが難しいので休みの日に陶芸に行ったり、サッカーで体を動かしたり、焚火に行ったりしてリフレッシュしていました。30年も芸能活動を続けているので、仲の良い友達というと役者や芸能界にいる人が多くなるのですが、そういう方たちとプライベートで話すことで、自分の悩みを直接相談できなくても解決するヒントをもらえることもあって。陶芸をやっていても、役者とはまた違う趣味を通して「もしかしたらこうなのかもしれない」というヒントをもらう、ということを30年続けています。それが勝手な解消の仕方というか、問題の解き方として自分の中にあるのだろうなと思います。
― 不安な時期があったとしても活動を続けられた原動力や心の保ち方を教えてください。
渋谷：好きだからだと思います。お芝居をすることが楽しいなと思います。役者以外に就職するとなったら難しいという現実的なこともありますが、あまりそこに直面したこともなくて。僕は他の仕事をしていても、きっとお芝居はしてしまうんだろうな。観に行くだけではなく、演じる楽しさを知っているからどこかで表現はしていくと思う。 それに、長く続けていると、役や作品を通して出会う人たちで自分が形成されるんです。だから、芸歴が長い分、プライベートも含めて離れづらくなっているというのはあると思いますが、簡単に一言で言うなら、本当に演じることが好きだからです。
◆渋谷謙人の夢を叶える秘訣
― 30年の歩みの中で出会った人や作品が、今の渋谷さんを形成しているのですね。これまで不安を乗り越え、表現者として走り続けてこられた渋谷さんだからこそ思う、夢を叶える秘訣をお聞かせください。
渋谷：僕の出身の中学校では「立志式」という式があって、夢を作文に書いて、それを発表するんです。ありがたいことに、去年から僕もそこでお話する機会をいただいているのですが、スピーチの時に答えたのは「続けること」。「30年続けてきたから今がある」というのは自分にとっても一番納得いく答えだし、説得力があると思っていて。でも、続けることは好きでないとできない。だから、夢をどこに置くかにもよりますが、自分が好きなものを見つけて、それを続けていくことが夢を叶える秘訣だと思います。
僕は、30歳になった時に、自分が一番豊かになっているであろう年齢を60歳に設定したんです。そしたらとても楽になって。やっぱり、どこかで10〜20代は「結果を出したい」「売れたい」「お金持ちになりたい」とざっくりとした幸せに盲目になっていたと思います。でも、30歳になってから年を追うごとに「魅力的な役者さんって何だろう」と考えたら、私生活が豊かで満たされているというか。人間性が魅力的な俳優さんだと思えたので、自分自身の夢もやっぱり「続けること」かなと思います。
― 年齢とともに夢や幸せの価値観が変わってきたとのことですが、そんな今の渋谷さんが、これから役者として新しく叶えたい夢はありますか？
渋谷：僕は月9だったり、いろいろなドラマを観て育ったんです。学校に行ったらドラマの話をしていましたし、当時のドラマの盛り上がりを知っているので例えば「ロングバケーション」（フジテレビ系／1996年）の木村拓哉さんのような役を演じてみたいたいです。今回、お渡し会やコメントで「めっちゃメロい」「こんなにかっこいい人だと思わなかった」と沢山言っていただいたのですが「こういうところも受け入れてもらえるんだ」と思ったし、そうやって皆さんから言ってもらえて、恋愛での役にもまだ需要があるんだと思いました。癖のある役を演じることも好きなので引き続きやっていきたいですが、今回初めて演じた久慈のようなキャラクターも演じていて楽しかったので、大人の魅力がある“イケオジ像” というか、そういう役も演じていきたいです。
― 貴重なお話をありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆渋谷謙人（しぶや・けんと）プロフィール
1988年4月23日生まれ、神奈川県出身。8歳で子役としてデビューした後、ドラマ「ソロ活女子のススメ」シリーズ（テレビ東京／2021〜2025年）、NHK連続テレビ小説「らんまん」（2023年）、「私の知らない私」（日本テレビ系／2025年）、NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）などの話題作に出演。また、東京ヴェルディJr.ユースに所属していた経歴を持つ。待機作として「キングダム 魂の決戦」（2026年7月17日公開）が控えている。
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