鹿児島県のご当地アイドルユニット「S☆UTHERN CROSS（サザンクロス）」の公式Xが6月7日早朝、投稿を更新。県内に住むメンバーの1人が桜島の降灰の影響で、安全な移動が困難となったため、同日の公演を休演すると発表しました。他のメンバーは予定通り出演するということです。



【写真】公演当日…グループの運営担当者が早朝に投稿した内容

公式Xは同日午前7時半過ぎに「おはようございます。本日の熊本公演ですが、メンバーの新山瑞樹が桜島の火山灰の降灰により、道路の渋滞や視界不良という状況のため、集合場所までに相当の時間を要してしまうという連絡が入った為、本人の安全を最優先に考え急遽休演することとなりました」と報告。「関係者の皆様、ファンの皆様にはご迷惑をおかけする事となりますが、状況が状況ですのでご理解いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます」と理解を求めました。



出演を見送った新山さんも自身のXを更新し、「桜島の噴火が原因で車が進めず、急遽ライブへの参加できなくなってしまいました 見に来てくださる方々には本当に申し訳ないです 私以外のサザクロメンバーがライブに参加致しますので皆さん応援よろしくお願いします」と他のメンバーへの応援を呼びかけました。



公式Xは同日午前9時過ぎに投稿を更新。他のメンバーはイベント会場がある熊本市に向け、車で出発したことを報告しました。



同グループの判断に対し、ファンからは「すばらしい判断」「大変な状況ですね」「まずは安全第一で」「安全が第一です」「早い連絡ありがたい」などの声が上がっています。



気象台は7日午前7時8分に「噴火に関する火山観測報」を発表。午前6時52分に南岳山頂火口で噴火が発生し、有色噴煙は火口上900mまで上がったとしました。SNS上では「大量の灰」「灰雨だ」「降灰えぐい」「駅前真っ白」などの投稿が相次いでいました。