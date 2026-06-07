双子出産の中川翔子「晩御飯こさえがストレス発散」彩り豊かな食卓公開「品数たくさんで豪華」「野菜とお肉のバランスバッチリ」の声
【モデルプレス＝2026/06/07】歌手でタレントの中川翔子が6月6日、自身のInstagramを更新。夕食の食卓を公開した。
【写真】41歳双子出産タレント「華やかな食卓」鶏胸のマヨ焼き・グリル野菜など手料理5品
中川は「最近は晩御飯こさえがストレス発散にもなり楽しい」とコメントし、写真を投稿。「鶏胸肉甘酢マヨ焼き BRUNOのレンジメートでグリル野菜 納豆 卵とほうれん草味噌汁 しらすおろし」と献立を記し、ミニトマトを添え大皿に盛り付けた鶏肉料理、ブロッコリー、キノコ、ウインナーなどがホットプレートに乗ったグリル野菜などが並んだ食卓を公開した。
また、ハイハイをしている様子などの双子の近影や、離乳食ストックも投稿している。
この投稿に、ファンからは「品数たくさんで豪華なご飯」「華やかな食卓」「育児しながらこんなに作れるのすごい」「どれも美味しそう」「野菜とお肉のバランスバッチリ」「彩りが綺麗で色が進みそう」「ハイハイ可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「華やかな食卓」鶏胸のマヨ焼き・グリル野菜など手料理5品
◆中川翔子、夕食公開
中川は「最近は晩御飯こさえがストレス発散にもなり楽しい」とコメントし、写真を投稿。「鶏胸肉甘酢マヨ焼き BRUNOのレンジメートでグリル野菜 納豆 卵とほうれん草味噌汁 しらすおろし」と献立を記し、ミニトマトを添え大皿に盛り付けた鶏肉料理、ブロッコリー、キノコ、ウインナーなどがホットプレートに乗ったグリル野菜などが並んだ食卓を公開した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数たくさんで豪華なご飯」「華やかな食卓」「育児しながらこんなに作れるのすごい」「どれも美味しそう」「野菜とお肉のバランスバッチリ」「彩りが綺麗で色が進みそう」「ハイハイ可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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