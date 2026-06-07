【Ibanez RG5440C】（山形県 鍋 53歳）

506、1420、1691、1734と取り上げていただきましたが、それらは全て理詰めで選んでます。ほしい音とやりたいプレイを思い描き、過去の演奏経験、いくらか増えた知識、周囲のアドバイス、ネットから拾える情報、それらを総動員して予算とにらめっこしながら候補を決めます。生来の性分による部分が大きいですが、そうして悩んでいる時間が楽しいですので、（ギターに限らず）妄想してる時間は長いです。

候補が決まれば、あとは出会いと予算のタイミングですね。すぐにお迎えできるものもあれば、20年以上経ってようやくというものもあれば。

．．．私のギター選びは理詰めなんです。理詰めの筈だったんです。でも、それまで1秒も候補に挙がったことがないこのギターが何故か私の手元にあります。何故か突然『今どきのメタルギター欲しい!!』って思っちゃったんですよねぇ。

約30年ぶりのロック式トレモロ、劇薄ネック、人生初のアクティブPU等々、購入へのハードルはまぁまぁ高かったはずですが、GAS恐るべし．．．でも、年甲斐も無く凄ぇ楽しい今日この頃です。

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鍋さんはうっすら気がついているはずです。「理詰めで考えている」と主張するのは「購入を正当化するための言い訳を探しているだけ」にすぎないことを。いいんですいいんです。素直に認めましょう。欲しいものは欲しい。なぜ欲しいかはわからん。これは本能だ、と。浮気かもしれんけど気持ちに嘘はないと。深くは考えず、がむしゃらに愛でれば、思いもしなかったギターへの偏愛に出会うかもしれない。新たなドアが開きますよ。これまでの投稿ラインアップから拝察するに、きっとテレキャスには興味があまり興味ないでしょ？さあ、テレに手を出してみよう。まだ見ぬ太陽が昇るかもしれない。さあアクセルを踏もう。踏み込むのだ（笑）。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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