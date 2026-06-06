ドトールコーヒーの夏ギフト2026登場♪限定コーヒーで贈る特別なひととき

夏のごあいさつや、大切な人への季節の贈りものを探し始めるこの時季。そんなタイミングにぴったりなのが、今年も登場した「ドトールコーヒー」の夏ギフトです。2026年6月1日（月）より承りがスタートし、6月30日（火）までは宅配対象の早割も実施。こだわりのコーヒーはもちろん、夏らしいスイーツや涼やかなアイスドリンクまでそろい、心までほどけるようなギフトが見つかります♡

夏だけの限定ギフトに注目

今年の注目は、数量限定の「ハワイコナエクストラファンシー」シリーズ。

「ドリップカフェ ハワイコナエクストラファンシー2種セット」は5,800円。ハワイコナエクストラファンシー マウカメドウズオーシャン5袋、マウカメドウズマウンテン5袋入りです。

さらに「レギュラーコーヒー ハワイコナエクストラファンシー2種セット」は7,900円。各90g入りで、こちらは豆を挽いた状態で届きます。※こちらの商品は宅配のみです。

海風に育まれたオーシャンと、山の恵みを感じるマウンテン。飲み比べながら味わう時間は、ちょっと特別なご褒美になりそうです♪

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暑い季節にうれしい水出しコーヒー

暑さが本格化する夏にぴったりなのが「水出しドリップ」。

「水出しドリップ16袋入り」は3,950円で、水出しドリップバッグ4袋×4。冷蔵庫で一晩抽出するだけで、まろやかで透明感のあるアイスコーヒーが完成します。

さらに「水出しドリップ＆ドリップカフェ4種 27袋入り」は4,950円。水出しドリップバッグ4袋×3に、マイルドブレンド・ゴールデンモカブレンド・ロイヤルクリスタルブレンド各5袋入り。

朝はホット、午後はアイスなど、気分に合わせて楽しめるのも魅力です。

スイーツ好きに贈りたい華やかセット

コーヒーだけでなくスイーツを楽しみたい方には、「リキッド2種＆焼き菓子8個詰合せ」5,300円がおすすめ。

アイスコーヒー（無糖）1,000ml×1、アイスティー（無糖）1,000ml×1に、「東京ぼーの トーキョーリッチ抹茶チーズケーキ」8個入りの豪華なセットです。

静岡県の山間地域で栽培された茶葉を使用した【天空の抹茶®】を贅沢に使ったチーズケーキは、しっとり濃厚。抹茶のほろ苦さとチーズのまろやかさが重なり、ティータイムがぐっと華やぎます。※天空の抹茶®は（株）小柳津清一商店の登録商標です。※こちらの商品は宅配のみです。

この夏の贈りものはドトールで

お中元や帰省の手土産、自分への夏のご褒美にもぴったりなドトールコーヒーの夏ギフト。コーヒー好きの方にはもちろん、スイーツ派の方にも喜ばれるラインアップがそろっています。

6月1日（月）～30日（火）の早割期間なら、通常税込価格より本体価格が10％OFF（宅配のみ）になるのもうれしいポイント。

数量限定アイテムもあるので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♡