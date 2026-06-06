《40・50代》【ユニクロ・GU】でこう違う！ 価格帯・シルエットで見る「ニットポロ」比較

カジュアルになりがちな夏のスタイリングをどうにかしたい……！ そんなお悩みを持つ大人女性には、カジュアルでありながらもきれいめな雰囲気を持つニットポロがおすすめ。そこで今回は、【ユニクロ】と【GU（ジーユー）】で発売中のニットポロをチェック。シルエットや素材感、価格帯など、気になるポイントを比較していきます。

抜け感をプラスする大人の透かし編みポロシャツ

【ユニクロ】「コットンポインテールポロセーター/ウォッシャブル」\1,990（税込・セール価格）

スキッパーネックを採用したユニクロのニットポロ。公式サイトによると「ナチュラルな風合いで着心地のよいコットン100%」を使用し、見た目と着心地の良さを兼ね備えた優秀アイテムです。野暮ったく見えにくい細めのフィット感が特徴。

透かし編みで仕上げることで涼しげな雰囲気に。編み目がハッキリ見えるので、スタイリングにも奥行きがプラスされます。

首元がスッキリ見えやすいスキッパーネックは、抜け感をプラスしたい大人女性にうってつけ。きちんと感も出るので、オフィスシーンでも重宝しそうです。