少年っぽくならない！ 洗練された大人のための【ショートパンツ】

この夏注目のショートパンツやハーフパンツ。大人の女性にとっては「子どもっぽく見えるのでは」と、ハードルを感じるアイテムでもあります。今シーズンは、そんな悩みを払拭する、膝下丈の絶妙なバランスや上質な素材感にこだわった大人仕様のデザインが豊富に揃っています。

【ロンハーマン】キャッチーなデザインでコーディネイトの主役に

「ストライプショートパンツ」\9,900【フィキ】

「毎日身につけるものは、もっと心地よく、少しの楽しさがあってもいいのではないか？」をコンセプトにするデンマーク発【フィキ】。そのメッセージを体現するキャッチーな色合いのストライプ柄ショーツです。フロントのブランドロゴ刺しゅうとボタンがさりげないアクセントに。

【パリゴ】こだわりの素材で長時間はいても美しい佇まいをキープするミニマルデザイン

「PANEL-LAYER DRAWSTRING SHORTS」\42,900【システム】

適度なハリ感があり、シワになりにくく、肌離れがよく、かつ軽やかな肌当たりで長時間の着用でも快適な素材を採用。サイドとヒップにポケットを備え、実用性も抜群なミニマルなデザインです。

【RHC ロンハーマン】計算された丈感で大人もはきこなしやすいデニムショーツ

「デニムショーツ」\28,600

膝下丈で大人も履きやすいデニムショーツ。腰回りをすっきりと、広がっていく裾幅により脚がすっきりと見えます。コンパクトサイズのトップスやシャツと合わせればきれいめに、ルーズなトップスに合わせればカジュアルに、意外とはきまわしやすい1本です。

【かぐれ】涼しく、リラクシーなナチュラル系デザイン

「ハイカウントコットンハーフパンツ」各\16,500

シボ感が特徴のオーガニックコットンツイルを洗い晒し加工し、風合いが引き出された生地を採用。ゆったりとしたヒップやもも周り、ゴムウエスト & ドローコードでリラックスしたはき心地。膝下丈、2タックでラフすぎる印象にならないのがポイント。

【ジャーナル スタンダード】脚のラインを拾わないゆったりシルエット

「NEEDBY heritage for JS Bermuda pants」\20,900【ニードバイ ヘリテージ】

デニムブランド【ニードバイ ヘリテージ】に【ジャーナル スタンダード】が型を1からリクエストした別注の膝丈ハーフパンツ。柔らかな生地を用い、脚のラインを拾いにくいシルエットに。裾のほつれが抜け感を醸し出します。

カジュアルというイメージを覆す、洗練されたショートパンツが今季の主流です。丈感やシルエットにこだわることで、涼やかさと落ち着いた雰囲気を同時に手に入れることができるはず。

※価格はすべて税込みです