ペンギンベーカリーの夏限定パンが登場♡爽やかな味わいを楽しむ新作3選

北海道発の人気ベーカリーチェーン「ペンギンベーカリー」から、この夏だけの限定パンが登場します♡2026年6月8日（月）より販売がスタートするのは、暑い季節にぴったりな爽やかさやスパイシーさ、ひんやり感を楽しめる新作3種類。気分に合わせて選べるラインナップは、ランチにもおやつにもぴったりです。夏の毎日をちょっと楽しくしてくれる、この時期だけの特別なおいしさをチェックしてみてください。

夏にうれしい限定パンが登場

北海道生まれのペンギンベーカリーでは、2026年6月8日（月）～8月17日（月）まで、今夏限定の新作パンを販売します。

販売店舗はペンギンベーカリー全店。

今回のテーマは、暑い日にも食べたくなる夏らしい味わい。爽やかな柑橘系からスパイスが香る惣菜パンまで、季節感たっぷりのラインナップがそろいました。

見た目にも気分が上がるパンが並び、朝食やランチ、おやつ時間にも楽しめます♪

※一部店舗を除く

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個性豊かな3つの新作をチェック

まずは「タコスロール（1本）」。

価格は税込330円。スパイスが香るお肉の旨みをぎゅっと包み込んだ、満足感のある惣菜パンです。

キャベツとトマトの爽やかな味わいがアクセントになり、暑い日でも重たくなりすぎず、ぺろりと楽しめる一品。ピリッとした風味が食欲をそそります。

※包装紙のデザインは店舗により異なる場合がございます。

続いて「はちみつレモンフランス」。

価格は税込350円。香ばしいフランスパンの中に、爽やかなレモンカスタードを合わせ、はちみつのやさしい甘さをプラス。

さらに輪切りレモンの香りがふわっと広がり、ひと口ごとに夏らしい軽やかな味わいを楽しめます。レモンの爽快感とフランスパンの食感のバランスが絶妙です。

そして「チョコミントパン」。

価格は税込240円。たっぷりサンドされたチョコミントクリームにチョコチップをトッピングした、見た目も涼しげなスイーツパンです。

ひんやり感のあるミントの香りとチョコの甘さが重なり、クセになるおいしさに。チョコミント好きには見逃せない夏限定メニューです♡

この夏だけのパンを楽しんで♡

爽やか、スパイシー、ひんやり。ペンギンベーカリーの夏限定パンは、気分やシーンに合わせて楽しめる魅力がたっぷり。ランチにしっかり食べたい日にも、午後のご褒美タイムにも寄り添ってくれそうです。

季節限定だからこそ味わえる特別なラインナップは、夏の楽しみをひとつ増やしてくれるはず♡気になる方は、ぜひお近くのペンギンベーカリーでチェックしてみてください。