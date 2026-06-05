ボートレース宮島のG1「開設72周年記念 宮島チャンピオンカップ」は3日目を迎える。注目は11Rだ。

強烈に伸びる艇は見当たらずスタート合戦にもならないか。山口はインから持つ足にはなっている。何度も勝ち上がってきた地元の1号艇。的確に踏み込んで逃げ切る。機力重視で対抗は上野。カドから積極果敢な立ち回り。マーク白井が差し場を逃さない。中嶋は1番差し追走へ。

＜1＞山口剛 伸びに全振りしてみたけど全然伸びないし、出足まで落ちていた。いい人には出られるけど出足が来る方向で調整をしてレースしたい。

＜2＞中嶋健一郎 初日は全くスタートが届いていなかったのがペラを叩いて届くように。足がいいか悪いかは別にして感触はこっちの方がいい。

＜3＞石橋道友 特訓から厳しかった。周りがいいエンジンだというのもあるけど行き足、出足、伸びと全体に弱い。

＜4＞上野真之介 理想とは違うけど、ちょっとずつ前に進んでいる。前を向いてからの足は悪くない。

＜5＞白井英治 後半は回転の上がりが良くなった。ちょっと合っていなかったし、まだ手探り。

＜6＞青木玄太 普通に起こすとスタートが届かない。加速感がなくて周りに行かれる感じ。