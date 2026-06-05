村上宗隆が5月の月間最優秀新人 離脱前の“圧倒的1か月”を米メディアが激賞「今回の受賞は通過点」
村上のデビューからの活躍に米メディアも驚愕している(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が、5月のアメリカン・リーグ月間最優秀新人に選出された。現在は右太もも裏の張りで負傷者リスト（IL）入りとなっているものの、バッティングが一気に上り調子となった1か月間での好成績が評価される形となり、現地メディアも大物ルーキーの活躍に改めて賛辞を送っている。
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ホワイトソックスの情報を発信する『FANSIDED SOUTH SIDE SOX』が現地時間6月4日、公式サイト上において村上の選出を報じており、「この表彰はもはや単なる賞というよりも、彼がシーズン最初の2か月間で生み出した“野球の夢物語”を認めるものと言っていいだろう」として、独特の言い回しで祝福。
さらに、「5月30日に右ハムストリングを痛めて負傷者リスト（IL）入りするまで、ムラカミは1か月間にわたり相手投手を苦しめ続けた」と振り返りながら、離脱までの期間で残した成績を列挙し、「5月の26試合で、ホワイトソックスの一塁手は打率.244、出塁率.382、長打率.556を記録。8本塁打、18打点、21得点、19四球をマークした」と記している。
5月の各スタッツについては他にも、「メジャー全体の新人選手の中では、本塁打、得点、四球でトップ。打点でもトップタイだった」と指摘するとともに、「打率が落ち込む時期があっても、ムラカミは出塁を続け、強い打球を打ち続けた。だからこそ、打率が“わずか” .244だった月でも、OPS.937という優秀な数字を残すことができたのである」とパフォーマンスを分析する。
また、開幕からの57試合で20本塁打という驚異的な量産ペースも称え、「ホワイトソックス球団史でも6月を迎える前に20本塁打へ到達したのは1994年のフランク・トーマス、2006年のジム・トーミの2人のみ。いずれも殿堂入りを果たした名打者であり、ムラカミはその偉大な先人たちと肩を並べたことになる」と説明。
加えて、村上がチームの課題を解決するプレーヤーであると称え、「長年にわたり打線の核となる強打者を求めてきたホワイトソックスにとってムラカミは加入直後からその役割を担う存在となった」と綴るなど、影響力の高さを強調している。
同メディアによる今後への期待も大きく、「シカゴで見せてきた活躍を考えれば、今回の受賞は通過点に過ぎないだろう」とも見通している。メジャーデビューからの2か月間で、村上は強烈なインパクトを放ち続けた。戦列復帰後も、そのスイングが米球界を大いに盛り上げるはずだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]