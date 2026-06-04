欧州株 高安まちまち、英金融株や欧州半導体株に売り 中東有事の緩和期待される中で
欧州株 高安まちまち、英金融株や欧州半導体株に売り 中東有事の緩和期待される中で
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100 10283.24（-49.06 -0.47%）
独ＤＡＸ 24924.81（+128.87 +0.52%）
仏ＣＡＣ40 8221.95（+71.53 +0.87%）
スイスＳＭＩ 13288.38（+70.06 +0.53%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51034.00（+231.00 +0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7543.00（-28.75 -0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30309.25（-324.00 -1.06%）
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仏ＣＡＣ40 8221.95（+71.53 +0.87%）
スイスＳＭＩ 13288.38（+70.06 +0.53%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 51034.00（+231.00 +0.45%）
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ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30309.25（-324.00 -1.06%）