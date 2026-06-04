欧州株　高安まちまち、英金融株や欧州半導体株に売り　中東有事の緩和期待される中で
東京時間19:21現在
英ＦＴＳＥ100　 10283.24（-49.06　-0.47%）
独ＤＡＸ　　24924.81（+128.87　+0.52%）
仏ＣＡＣ40　 8221.95（+71.53　+0.87%）
スイスＳＭＩ　 13288.38（+70.06　+0.53%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:21現在
ダウ平均先物JUN 26月限　51034.00（+231.00　+0.45%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7543.00（-28.75　-0.38%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30309.25（-324.00　-1.06%）