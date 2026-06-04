大阪出身の美少女14歳のフレッシュグラビア “全鳥取県民の妹”人気グラドルも登場
大阪出身の実力派俳優・岡本望来14歳が、4日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）27号の新人発掘企画「YJブルーム」Vol.8に登場する。
【写真】岡本望来14歳に白濱美兎、すみぽんんも ヤンジャン最新号フォトギャラリー
表紙と巻頭グラビアは白濱美兎。「美少女図鑑アワード2023」でヤンジャン賞を受賞し、芸能界デビューすると、あらゆる漫画誌、グラビア誌を席巻、“全鳥取県民の妹”として愛され、“次世代グラビアクイーン”の呼び声も高い。今回、写真集ぶりに「ヤンジャン」凱旋となった。
ふわふわマシュマロボディはそのままに、より美しく洗練されたプロポーションは必見。変わらないかわいらしい笑顔に、セクシーな女性に成長した眼福ボディを一度に堪能できる最新グラビアとなっている。
巻末には、バスケ女子としてもおなじみのすみぽんが、久しぶりに「ヤンジャン」に登場。俳優としても活動の幅を広げている彼女。本グラビアでは、これまでとはひと味違う大人びた表情を見せている。白いニット姿やお風呂でのカットなどを収録。普段の明るく親しみやすいイメージとは異なる一面を感じられる内容となっている。すみぽんの新たな魅力を切り取ったグラビアに仕上がった。
【写真】岡本望来14歳に白濱美兎、すみぽんんも ヤンジャン最新号フォトギャラリー
表紙と巻頭グラビアは白濱美兎。「美少女図鑑アワード2023」でヤンジャン賞を受賞し、芸能界デビューすると、あらゆる漫画誌、グラビア誌を席巻、“全鳥取県民の妹”として愛され、“次世代グラビアクイーン”の呼び声も高い。今回、写真集ぶりに「ヤンジャン」凱旋となった。
巻末には、バスケ女子としてもおなじみのすみぽんが、久しぶりに「ヤンジャン」に登場。俳優としても活動の幅を広げている彼女。本グラビアでは、これまでとはひと味違う大人びた表情を見せている。白いニット姿やお風呂でのカットなどを収録。普段の明るく親しみやすいイメージとは異なる一面を感じられる内容となっている。すみぽんの新たな魅力を切り取ったグラビアに仕上がった。