±«¤Ç¤âÍè¤Æ¤¿¤Î¡ª¡©¡Ö¥«¥Ã¥Ñ»Ñ¤â¥¥ã¥ï¡×¥Ï¥Þ¥¹¥¿³°ÌîÀÊ¤Ç´ÑÀï¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤¡¡ÀÄ¥«¥Ã¥Ñ¤Ç°Ø»Ò¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¶õ¤¬µã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡á£Ì£Ï£Ö£Å¤ÎÂíÏÆãù¸Å¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡££²Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ä£å£Î£Á¡Ý³ÚÅ·¡Ê²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Ï±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¤Î»î¹ç³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ä£å£Î£Á¤ÎÇ®¶¸Åª¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂíÏÆ¤Ï¡¢¥é¥¤¥È³°ÌîÀÊ¤«¤é¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¾å¤Ë¥«¥Ã¥Ñ¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²£ÉÍ³«¹ÁµÇ°Æü¤Î¸òÎ®Àï¡ª¡Ê¤Þ¤¿±«¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë²ÜÌ¾Áª¼ê¤Î£³¥é¥ó¡ªÈô¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡¡¤±¤ÉÉé¤±¤¿¡¼¡¼²ù¤·¤¤¡¡¼¡¤³¤½¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Ä¤¾¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥Ñ»Ñ¤â¥¥ã¥ï¤Ç¤¹¤Ê¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥«¡¼¤·¤ç¤³²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¥«¥Ã¥Ñ»Ñ¤¹¤é¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÀÄ¥«¥Ã¥Ñ¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥Ñ¡¼¥«¡¼¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤Î²Ä°¦¤µ¤¬¤ä¤Ð¤¯¤Æ¶õ¤¬µã¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£