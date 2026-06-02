スシローから濃厚抹茶ひんやりスイーツ 京都の老舗「森半」コラボの「フラッペ」「カタラーナ」登場
【モデルプレス＝2026/06/02】スシローでは、SUSHIRO Cafeと京都の老舗茶舗「森半」とのコラボレーションによる極上抹茶スイーツが6月3日より全国の店舗に登場する。日本屈指の茶師が監修した「飲むお抹茶ッペ」や「老舗茶舗のお抹茶カタラーナ」など計4品が数量限定でラインアップされる。
【写真】スシロー新作 濃厚抹茶ひんやりスイーツ
今回も厳選茶葉を使用した贅沢な一品の数々が登場。まず「飲むお抹茶ッペ」は、混ぜて楽しむひんやりスイーツであるフラッペシリーズの新作として登場。色鮮やかで香り高い宇治抹茶がマッチし、みずみずしく滑らかな口どけを楽しむことができる。
「老舗茶舗のお抹茶わらび餅パフェ」は、抹茶アイスや北海道産小豆を使用した和風仕立てのパフェに仕上がっている。
「老舗茶舗のお抹茶カタラーナ」は、定番スイーツ人気No.1（※2024年10月〜2025年9月実績）を誇る「カタラーナアイスブリュレ」の限定フレーバー。宇治抹茶を2種類練りこむことで、抹茶の旨み、コク、渋みが絶妙にマッチした味わいを実現。注文が入ってからキャラメリゼすることで、表面のパリパリ感も堪能できる。
「老舗茶舗のお抹茶モンブラン」は、抹茶ならではの鮮やかな色合いを引き出した。（modelpress編集部）
※写真はイメージ。
※店舗によって価格が異なる。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。
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【写真】スシロー新作 濃厚抹茶ひんやりスイーツ
◆フラッペシリーズ新作「飲むお抹茶ッペ」
今回も厳選茶葉を使用した贅沢な一品の数々が登場。まず「飲むお抹茶ッペ」は、混ぜて楽しむひんやりスイーツであるフラッペシリーズの新作として登場。色鮮やかで香り高い宇治抹茶がマッチし、みずみずしく滑らかな口どけを楽しむことができる。
「老舗茶舗のお抹茶カタラーナ」は、定番スイーツ人気No.1（※2024年10月〜2025年9月実績）を誇る「カタラーナアイスブリュレ」の限定フレーバー。宇治抹茶を2種類練りこむことで、抹茶の旨み、コク、渋みが絶妙にマッチした味わいを実現。注文が入ってからキャラメリゼすることで、表面のパリパリ感も堪能できる。
「老舗茶舗のお抹茶モンブラン」は、抹茶ならではの鮮やかな色合いを引き出した。（modelpress編集部）
※写真はイメージ。
※店舗によって価格が異なる。
※持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外。
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