ガーナ代表がW杯に臨むメンバー26名を発表! マンCセメニョら主力が名を連ねる
ガーナサッカー協会(GFA)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むガーナ代表メンバー26名を発表した。
4月に就任したカルロス・ケイロス監督はキャプテンのFWジョーダン・アイェウ(レスター・シティ)、MFアブドゥル・ファタウ(レスター・シティ)、FWアントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・シティ)、FWカマルディーン・スレマナ(アタランタ)、FWイニャキ・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ)といった主力を順当に選出。1月に負傷したMFモハメド・クドゥス(トッテナム)は予備登録メンバーの段階で外れていた。
ガーナは本大会でグループLに入り、パナマ、イングランド、クロアチアと戦う。
以下、ガーナ代表メンバー
▽GK
ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン)
ジョセフ・アナング(セント・パトリックス・アスレティック)
▽DF
ジョナス・アジェティー(ボルフスブルク)
ババ・ラーマン(PAOK)
ギデオン・メンサー(オセール)
アブドゥル・ムミン(ラージョ)
ジェローム・オポク(バシャクシェヒル)
コジョ・ペプラ・オッポン(ニース)
アリドゥ・セイドゥ(レンヌ)
マービン・セナヤ(オセール)
デリック・ルカッセン(パフォス)
▽MF
オーガスティン・ボアキエ(サンテティエンヌ)
アブドゥル・ファタウ・イサハク(レスター)
エリシャ・オウス(オセール)
トーマス・パーティ(ビジャレアル)
クワシ・シボ(オビエド)
カレブ・イレンキ(ノアシェラン)
カマルディーン・スレマナ(アタランタ)
▽FW
クリストファー・ボンス・バー(アルカディシア)
プリンス・クワベナ・アドゥ(ビクトリア・プルゼニ)
エルネスト・ヌアマ(リヨン)
アントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・C)
ブランドン・トーマス・アサンテ(コベントリー)
イニャキ・ウィリアムス(ビルバオ)
ジョーダン・アイェウ(レスター)
4月に就任したカルロス・ケイロス監督はキャプテンのFWジョーダン・アイェウ(レスター・シティ)、MFアブドゥル・ファタウ(レスター・シティ)、FWアントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・シティ)、FWカマルディーン・スレマナ(アタランタ)、FWイニャキ・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ)といった主力を順当に選出。1月に負傷したMFモハメド・クドゥス(トッテナム)は予備登録メンバーの段階で外れていた。
以下、ガーナ代表メンバー
▽GK
ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン)
ジョセフ・アナング(セント・パトリックス・アスレティック)
▽DF
ジョナス・アジェティー(ボルフスブルク)
ババ・ラーマン(PAOK)
ギデオン・メンサー(オセール)
アブドゥル・ムミン(ラージョ)
ジェローム・オポク(バシャクシェヒル)
コジョ・ペプラ・オッポン(ニース)
アリドゥ・セイドゥ(レンヌ)
マービン・セナヤ(オセール)
デリック・ルカッセン(パフォス)
▽MF
オーガスティン・ボアキエ(サンテティエンヌ)
アブドゥル・ファタウ・イサハク(レスター)
エリシャ・オウス(オセール)
トーマス・パーティ(ビジャレアル)
クワシ・シボ(オビエド)
カレブ・イレンキ(ノアシェラン)
カマルディーン・スレマナ(アタランタ)
▽FW
クリストファー・ボンス・バー(アルカディシア)
プリンス・クワベナ・アドゥ(ビクトリア・プルゼニ)
エルネスト・ヌアマ(リヨン)
アントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・C)
ブランドン・トーマス・アサンテ(コベントリー)
イニャキ・ウィリアムス(ビルバオ)
ジョーダン・アイェウ(レスター)