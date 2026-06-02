　ガーナサッカー協会(GFA)は1日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に臨むガーナ代表メンバー26名を発表した。

　4月に就任したカルロス・ケイロス監督はキャプテンのFWジョーダン・アイェウ(レスター・シティ)、MFアブドゥル・ファタウ(レスター・シティ)、FWアントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・シティ)、FWカマルディーン・スレマナ(アタランタ)、FWイニャキ・ウィリアムス(アスレティック・ビルバオ)といった主力を順当に選出。1月に負傷したMFモハメド・クドゥス(トッテナム)は予備登録メンバーの段階で外れていた。

　ガーナは本大会でグループLに入り、パナマ、イングランド、クロアチアと戦う。

以下、ガーナ代表メンバー

▽GK

ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)

ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン)

ジョセフ・アナング(セント・パトリックス・アスレティック)

▽DF

ジョナス・アジェティー(ボルフスブルク)

ババ・ラーマン(PAOK)

ギデオン・メンサー(オセール)

アブドゥル・ムミン(ラージョ)

ジェローム・オポク(バシャクシェヒル)

コジョ・ペプラ・オッポン(ニース)

アリドゥ・セイドゥ(レンヌ)

マービン・セナヤ(オセール)

デリック・ルカッセン(パフォス)

▽MF

オーガスティン・ボアキエ(サンテティエンヌ)

アブドゥル・ファタウ・イサハク(レスター)

エリシャ・オウス(オセール)

トーマス・パーティ(ビジャレアル)

クワシ・シボ(オビエド)

カレブ・イレンキ(ノアシェラン)

カマルディーン・スレマナ(アタランタ)

▽FW

クリストファー・ボンス・バー(アルカディシア)

プリンス・クワベナ・アドゥ(ビクトリア・プルゼニ)

エルネスト・ヌアマ(リヨン)

アントワーヌ・セメニョ(マンチェスター・C)

ブランドン・トーマス・アサンテ(コベントリー)

イニャキ・ウィリアムス(ビルバオ)

ジョーダン・アイェウ(レスター)