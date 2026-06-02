集英社×ユニクロ「UT」コラボ第3弾公開！ 『SPY×FAMILY』『BLEACH』など5作品登場へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、8月上旬から、集英社創業100周年を100柄で彩る「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」の第3弾ラインナップを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】『ブラッククローバー』や『マッシュル』も！ 集英社コラボ第3弾一覧
■計13柄が集結
「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、厳選した歴代名作にフォーカスしたコレクション。今後2年間にわたり合計約100柄のTシャツを展開予定で、熱狂的なファンはもちろん、かつて夢中になった作品を懐かしく思う人も楽しめる珠玉のアイテムがそろう。
第3弾は計5作品13柄が登場。例えば『SPY×FAMILY』は、スパイ風衣装をまとったロイドやヨルらおなじみのキャラクターをあしらった1枚や、アーニャの後ろ姿を使用したバックプリントがかわいらしい白Tシャツなどが用意されている。
また、黒崎一護や十刃らの存在感抜群のイラストが目を引く『BLEACH』デザインや、2027年にアニメ3期の放送が決定している『マッシュル‐MASHLE‐』のデザインもラインナップ。
さらに、『遊☆戯☆王』や『ブラッククローバー』のアイテムも並び、それぞれの世界観を表現したデザインが勢ぞろいする。
【写真】『ブラッククローバー』や『マッシュル』も！ 集英社コラボ第3弾一覧
■計13柄が集結
「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、厳選した歴代名作にフォーカスしたコレクション。今後2年間にわたり合計約100柄のTシャツを展開予定で、熱狂的なファンはもちろん、かつて夢中になった作品を懐かしく思う人も楽しめる珠玉のアイテムがそろう。
また、黒崎一護や十刃らの存在感抜群のイラストが目を引く『BLEACH』デザインや、2027年にアニメ3期の放送が決定している『マッシュル‐MASHLE‐』のデザインもラインナップ。
さらに、『遊☆戯☆王』や『ブラッククローバー』のアイテムも並び、それぞれの世界観を表現したデザインが勢ぞろいする。