セント・フォース所属のフリーアナウンサー山口清香（さやか＝26）が1日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

「ご報告です。かねてよりお付き合いしておりました方と、昨年結婚いたしました」と書き出し、着物姿の写真を公開。

「また、昨年度から夫がタイに赴任している関係で日本とタイの二拠点生活を送っております。赴任が決まった当初は様々な不安もありましたが、少しずつ生活にも慣れ、今後の見通しも立ってきたためご報告させていただきました。関係者の皆様のご理解のおかげでお仕事を続けることができています。今後とも、あたたかく見守っていただけますと幸いです」と記述。

「タイに通い始めて約一年。訪れるたびに好きになる、とても魅力的な国です。これからはタイの魅力や日常についても発信していきたいと思います！ 今後とも、よろしくお願いいたします。山口清香」と締めくくった。

岡山県出身の山口は立大在学中からセント・フォースsproutに所属。23年からテレビ埼玉「LIONS CHANNEL」のMCアシスタントを務めている。