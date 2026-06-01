シェイクシャック、九州初進出 福岡・博多店を7月オープン
【女子旅プレス＝2026/06/01】NY発ハンバーガーレストラン「シェイク シャック」が、九州エリア初出店。2026年7月下旬、福岡・博多エリアの西日本シティビルに「シェイク シャック 博多店」をオープンする。
【写真】九州初進出となる「シェイク シャック 博多店」
2015年に日本上陸して以来、現在国内で18店舗を展開している「シェイク シャック」。その19店舗目にあたる博多店は、博多の街がもつ賑わいや文化から着想を得た店舗デザインで、落ち着きのあるトーンの心地よい空間を演出。ホルモン剤を使用せず飼育されたアンガスビーフを100%使用したハンバーガーをはじめ、ホットドッグやフライ、店舗で仕込むフローズンカスタード、シェイク、レモネードなど、多彩なメニューを展開する。
また、バーガーとのペアリングを楽しめるオリジナルのクラフトビールやワインなどアルコールも提供。日常使いできつつも、ふと気分が上がるような空間に仕上げ、「コミュニティギャザリングプレイス」を体現する新たなコミュニティの場として展開する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1西日本シティビル1F
席数：148席予定
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【写真】九州初進出となる「シェイク シャック 博多店」
◆九州初「シェイク シャック」福岡に進出
2015年に日本上陸して以来、現在国内で18店舗を展開している「シェイク シャック」。その19店舗目にあたる博多店は、博多の街がもつ賑わいや文化から着想を得た店舗デザインで、落ち着きのあるトーンの心地よい空間を演出。ホルモン剤を使用せず飼育されたアンガスビーフを100%使用したハンバーガーをはじめ、ホットドッグやフライ、店舗で仕込むフローズンカスタード、シェイク、レモネードなど、多彩なメニューを展開する。
また、バーガーとのペアリングを楽しめるオリジナルのクラフトビールやワインなどアルコールも提供。日常使いできつつも、ふと気分が上がるような空間に仕上げ、「コミュニティギャザリングプレイス」を体現する新たなコミュニティの場として展開する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■シェイク シャック 博多店
住所：福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-1西日本シティビル1F
席数：148席予定
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