話題となった森保監督の“激昂シーン”に久保建英が一言「たぶん長友選手の…」
［国際親善試合］日本 １−０ アイスランド／５月31日／国立競技場
日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。87分に途中出場のFW小川航基がヘディングで劇的なヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を飾った。
試合後、２シャドーの右で先発した久保建英が、森保一監督が審判に激昂したシーンについて言及した。
80分、久保が右サイドから持ち込み、シュートを放ったが、ペナルティエリア内の“何者”かにブロックされてしまう。この後に、森保監督が珍しく激怒。第４審判になだめられるシーンが話題となった。
24歳のMFは、「たぶん監督はハンドだろうと怒っていたと思うんですけど、たぶん長友（佑都）選手のハンドなんですよね、あれは（笑）。たぶん」とユーモアを交えて振り返った。
監督が怒っているところは「全然見えていなかった」というレフティは、「ハンドだと思ったら、長友選手だったと思うので仕方がないかなと」と続けた。
誰かしらの手には当たっていたように見えるため、指揮官は相手のハンドでPKではないかと訴えていたのだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
日本代表は５月31日、北中米ワールドカップの壮行試合でアイスランド代表と対戦。87分に途中出場のFW小川航基がヘディングで劇的なヘディングシュートを叩き込み、１−０で勝利を飾った。
試合後、２シャドーの右で先発した久保建英が、森保一監督が審判に激昂したシーンについて言及した。
80分、久保が右サイドから持ち込み、シュートを放ったが、ペナルティエリア内の“何者”かにブロックされてしまう。この後に、森保監督が珍しく激怒。第４審判になだめられるシーンが話題となった。
24歳のMFは、「たぶん監督はハンドだろうと怒っていたと思うんですけど、たぶん長友（佑都）選手のハンドなんですよね、あれは（笑）。たぶん」とユーモアを交えて振り返った。
監督が怒っているところは「全然見えていなかった」というレフティは、「ハンドだと思ったら、長友選手だったと思うので仕方がないかなと」と続けた。
誰かしらの手には当たっていたように見えるため、指揮官は相手のハンドでPKではないかと訴えていたのだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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