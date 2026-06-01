【HERO'S Web】 6月1日リニューアル

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ヒーローズは6月1日、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO'S Web」をリニューアルした。リニューアルにあたり、コミチがマンガSaaS「コミチ＋」の導入およびサイト運営支援を提供した。

リニューアルに伴い、各種「ミッション」をクリアすると対象作品の1話分を無料で読める「すぐ無料チケット」がもらえる機能や、「待つと無料」機能、毎日引ける「すぐ無料ガチャ」などが追加される。これらの機能は、無料会員登録を行なうことで利用できる。

また、リニューアルを記念した無料話増量キャンペーンも実施。6月1日から6月14日の期間、「名無し」の1話から4話までを無料で読むことができる。

さらに、「ニワトリ・ファイター」はTVアニメ放送記念として6月8日から6月30日の期間、1話から3話までが無料となる。なお、同作がスポンサードする競技麻雀チーム「EX風林火山」が「Mリーグ2025-26シーズン」で優勝したことを記念し、最初の1週間は50話まで無料範囲が拡大する。