気象庁によりますと、台風第６号は、１日午前１０時には那覇市の南​に位置し、１時間に約１５kmの速さで北へ進んでいるということです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

【画像で見る】1日（月）～4日（木）の雨と風のシミュレーション

台風は、１日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みだということです。その後、進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近するおそれがあります。

【台風６号】関西各地への影響についてより詳しく

関東甲信地方 3日に最接近か 伊豆諸島などで猛烈な風

気象庁によりますと、台風第６号は沖縄の南を北上し、２日からは東よりに進路を変えて、３日は暴風域を伴ったまま関東甲信地方に接近​するおそれがあるということです。気象庁は関東甲信地方では、３日は土砂災害や暴風、うねりを伴った高波に厳重に警戒し、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。

［雨の予想］

関東甲信地方では、前線や台風本体の発達した雨雲により、３日は激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるということです。

２日午前６時～３日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ８０ミリ

伊豆諸島 １００ミリ

３日午前６時～４日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

関東地方南部 ２００ミリ

甲信地方 １５０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ

関東地方北部 １５０ミリ



［風の予想］

伊豆諸島では、飛来物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。関東地方では、３日は非常に強い風が吹くと予想されています。

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２５ｍ（３５ｍ）

伊豆諸島 ３０ｍ（４５ｍ）

関東地方の陸上 ２３ｍ（３５ｍ）

甲信地方 １５ｍ（３０ｍ）



［波の予想］

伊豆諸島では、３日はうねりを伴って猛烈にしける見込みです。関東地方の海上ではうねりを伴って大しけとなると予報されています。

３日に予想される波の高さ

関東地方 ７ｍ （うねりを伴う）

伊豆諸島 １０ｍ （うねりを伴う）

東海地方 3日には警報級の大雨 三重では1日に400ミリの予報

気象庁によりますと、東海地方では、前線や台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、２日夜のはじめ頃から雷を伴った非常に激しい雨が降り始め、３日には警報級の大雨となる所がある見込みです。また、３日は台風の接近に伴い、海上では非常に強い風が吹き、うねりを伴って波が高まり、大しけとなると予報されています。

台風が予想よりも発達した場合や台風の進路によっては、陸上でも暴風となるおそれや、広い範囲で警報級の大雨となるおそれがあるということです。

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量（多い所）

愛知県 ２５ミリ

岐阜県 ２０ミリ

三重県 ５０ミリ

静岡県 ２５ミリ

２日午前６時～３日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

愛知県 １５０ミリ

岐阜県 １５０ミリ

三重県 ４００ミリ

静岡県 １５０ミリ

３日午前６時～４日午前６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

愛知県 ５０ミリ

三重県 ５０ミリ

静岡県 ２００ミリ



［風の予想］

3日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

愛知県陸上 １３ｍ（２５ｍ）

愛知県海上 ２５ｍ（３５ｍ）

三重県陸上 １３ｍ（２５ｍ）

三重県海上 ２５ｍ（３５ｍ）

静岡県陸上 １８ｍ（３０ｍ）

静岡県海上 ２５ｍ（３５ｍ）



［波の予想］

３日に予想される波の高さ

愛知県外海 ７ｍ （うねりを伴う）

愛知県内海 ３ｍ （うねりを伴う）

三重県外海 ８ｍ （うねりを伴う）

三重県伊勢志摩内海 ３ｍ （うねりを伴う）

三重県内海 ２．５ｍ （うねりを伴う）

静岡県 ７ｍ （うねりを伴う）

近畿地方 最接近は3日午前中か 南部の海上で最大３０ｍの暴風予想も…

気象庁によりますと、台風第６号は、３日午前中に近畿地方に接近する見込みだということです。近畿地方では、２日夜遅くから３日にかけてうねりを伴った高波に厳重に警戒し、３日は暴風に警戒するよう呼びかけられています。また、２日夜から３日にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。

［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １２ｍ（２５ｍ）

近畿北部海上 １５ｍ（２５ｍ）

近畿中部陸上 １８ｍ（３０ｍ）

近畿中部海上 ２３ｍ（３０ｍ）

近畿南部陸上 １８ｍ（３０ｍ）

近畿南部海上 ２３ｍ（３５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １２ｍ（２５ｍ）

近畿北部海上 １５ｍ（２５ｍ）

近畿中部陸上 ２０ｍ（３５ｍ）

近畿中部海上 ２５ｍ（３５ｍ）

近畿南部陸上 ２５ｍ（３５ｍ）

近畿南部海上 ３０ｍ（４５ｍ）

［波の予想］

２日に予想される波の高さ

近畿北部 ２ｍ

近畿中部 ４ｍ （うねりを伴う）

近畿南部 ６ｍ （うねりを伴う）

３日に予想される波の高さ

近畿北部 ２ｍ

近畿中部 ５ｍ （うねりを伴う）

近畿南部 ９ｍ （うねりを伴う）

［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量（多い所）

近畿北部 ２０ミリ

近畿中部 ４０ミリ

近畿南部 ７０ミリ

１日正午～２日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

近畿北部 ４０ミリ

近畿中部 ８０ミリ

近畿南部 ８０ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

近畿北部 ８０ミリ

近畿中部 １５０ミリ

近畿南部 ３００ミリ

気象庁は、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

【台風６号】関西各地への影響についてより詳しく

中国地方 ２日未明から３日午前中に警報級の大雨・高波か

気象庁によりますと、台風第６号は、２日夜遅くから３日午前中に中国地方に最も接近する見込みだということです。山陽では、２日未明から３日午前中にかけて低い土地の浸水、河川の増水に、２日夜遅くから３日午前中にかけて強風、高波に十分注意が呼びかけられています。

［雨の予想］

山陽では、２日未明から３日午前中にかけて、台風の進路や発達の程度によっては、警報級の大雨となるおそれがあるということです。

２日に予想される１時間降水量（多い所）

山陽 ４０ミリ

１日６時～２日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

山陽 １００ミリ

２日６時～３日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

山陽 ８０ミリ



［風の予想］

山陽では、２日夜遅くから３日午前中にかけて、台風の進路や発達の程度によっては、暴風となるおそれがあるということです。

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

山陽陸上 １５ｍ（３０ｍ）

山陽海上 ２０ｍ（３０ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

山陽陸上 １５ｍ（３０ｍ）

山陽海上 ２０ｍ（３０ｍ）



［波の予想］

山陽では、２日夜遅くから３日午前中にかけて、台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となるおそれがあります。

２日に予想される波の高さ

山陽 ２ｍ

３日に予想される波の高さ

山陽 ２ｍ

四国地方 ２日夜以降に最接近か 太平洋側では３００ミリの雨？

気象庁によりますと、台風第６号は、２日夜のはじめ頃から３日午前中にかけて四国地方に接近する見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になる可能性があるということです。また、台風の進路によっては、警報級の高潮となる可能性があります。瀬戸内側では潮位が高くなり、台風の接近が大潮時期と重なるため、海岸や河口付近の低い土地では、３日午前中は浸水や冠水に十分注意が呼びかけられています。

［雨の予想］

太平洋側では、２日夜のはじめ頃から３日午前中にかけて、局地的に雷を伴った猛烈な雨が降る見込みです。

２日に予想される１時間降水量（多い所）

瀬戸内側 ５０ミリ

太平洋側 ８０ミリ

１日６時～２日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

瀬戸内側 ５０ミリ

太平洋側 ８０ミリ

２日６時～３日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

瀬戸内側 ２００ミリ

太平洋側 ３００ミリ



［風の予想］

太平洋側では、２日夜のはじめ頃から３日午前中にかけて、暴風となる見込みです。

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １５ｍ（３０ｍ）

太平洋側陸上 ２５ｍ（３５ｍ）

瀬戸内側海上 ２０ｍ（３０ｍ）

太平洋側海上 ３０ｍ（４５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １５ｍ（３０ｍ）

太平洋側陸上 ２５ｍ（３５ｍ）

瀬戸内側海上 ２０ｍ（３０ｍ）

太平洋側海上 ３０ｍ（４５ｍ）



［波の予想］

太平洋側では、２日夜のはじめ頃から３日午前中にかけて、うねりを伴い大しけとなる見込みです。

２日に予想される波の高さ

瀬戸内側 ２．５ｍ

瀬戸内側（徳島北部） ３ｍ （うねりを伴う）

太平洋側 ８ｍ （うねりを伴う）

３日に予想される波の高さ

瀬戸内側 ２．５ｍ

瀬戸内側（徳島北部） ４ｍ （うねりを伴う）

太平洋側 ８ｍ （うねりを伴う）

九州北部 2日夕方以降に… 新設『レベル４高潮危険警報』の可能性

九州北部地方では２日夕方から非常に強い風が吹き、暴風やうねりを伴った大しけとなるおそれがあるということです。また、台風本体や台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定となり、大雨となるおそれがあります。

台風の進路や、満潮と重なるなど接近する時間帯次第では、レベル４高潮危険警報となるおそれもあります。



［雨の予想］

２日に予想される１時間降水量（多い所）

大分県 ５０ミリ

２日６時～３日６時までに予想される２４時間降水量（多い所）

大分県 ２００ミリ



［風の予想］

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

豊後水道 ２５ｍ（３５ｍ）

瀬戸内海 ２０ｍ（３０ｍ）



［波の予想］

２日に予想される波の高さ

豊後水道 ６ｍ （うねりを伴う）

瀬戸内海 ３ｍ

九州南部・奄美地方 １日昼過ぎから２日夜に警戒！

気象庁によりますと、台風第６号は２日にかけて暴風域を伴って九州南部・奄美地方に接近する見込みだということです。九州南部・奄美地方では２日にかけて、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒が呼びかけられています。

［雨の予想］

九州南部・奄美地方では、台風周辺や台風本体の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となり、１日昼過ぎから２日夜のはじめ頃にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となるおそれがあるということです。また、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

１日に予想される１時間降水量（多い所）

宮崎県 ４０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ４０ミリ

奄美地方 ５０ミリ

２日に予想される１時間降水量（多い所）

宮崎県 ７０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ７０ミリ

奄美地方 ７０ミリ

１日正午～２日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

宮崎県 ２５０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ２５０ミリ

奄美地方 ３００ミリ

２日正午～３日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

宮崎県 １２０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） １００ミリ



［風の予想］

台風第６号が予報円の中心を進んだ場合、奄美地方では１日夕方に、九州南部では２日朝に風速２５メートル以上の暴風域に入るとみられています。飛散物によって負傷したり、走行中のトラックが横転するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒するよう呼びかけられています。

１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５ｍ（２５ｍ）

奄美地方 ３０ｍ（４５ｍ）

２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ｍ（４５ｍ）

奄美地方 ３５ｍ（５０ｍ）

宮崎県 ３０ｍ（４５ｍ）

３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５ｍ（２５ｍ）

宮崎県 １５ｍ（２５ｍ）



［波の予想］

九州南部・奄美地方の沿岸の海域では２日にかけて大しけや猛烈なしけとなるでしょう。

１日に予想される波の高さ

宮崎県 ３ｍ （うねりを伴う）

鹿児島県（奄美地方を除く） ４ｍ （うねりを伴う）

奄美地方 ９ｍ （うねりを伴う）

２日に予想される波の高さ

宮崎県 ８ｍ （うねりを伴う）

鹿児島県（奄美地方を除く） １０ｍ （うねりを伴う）

奄美地方 １０ｍ （うねりを伴う）

３日に予想される波の高さ

宮崎県 ５ｍ （うねりを伴う）

鹿児島県（奄美地方を除く） ５ｍ （うねりを伴う）

奄美地方 ４ｍ （うねりを伴う）

気象庁は以下のように注意を呼びかけています。

厳重警戒：土砂災害、暴風、うねりを伴った高波

警戒事項：低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：高潮、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。また、台風の進路等によっては、２日は警報級の高潮となる可能性があります。

沖縄本島地方・宮古島地方に暴風警報 発令中（午前11時現在）

気象庁によりますと、台風第６号は１日は沖縄地方にかなり接近する見込みだということです。沖縄本島地方と宮古島地方では暴風警報が発表されました。沖縄地方では暴風や高波、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけられています。

［風の予想］

１日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南東のち南西 ３０ｍ（４５ｍ）

大東島地方 南東のち南 １８ｍ（３０ｍ）

宮古島地方 北のち北西 ２５ｍ（３５ｍ）

八重山地方 北のち北西 １８ｍ（３０ｍ）

２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

沖縄本島地方 南西 ３５ｍ（４５ｍ）

大東島地方 南 １８ｍ（３０ｍ）

宮古島地方 西 １５ｍ（２５ｍ）

八重山地方 西 １３ｍ（２５ｍ）



［波の予想］

１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 １０ｍ （うねりを伴う）

大東島地方 ７ｍ （うねりを伴う）

宮古島地方 ７ｍ （うねりを伴う）

八重山地方 ６ｍ （うねりを伴う）

２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ８ｍ （うねりを伴う）

大東島地方 ８ｍ （うねりを伴う）

宮古島地方 ４ｍ （うねりを伴う）

八重山地方 ４ｍ （うねりを伴う）



［雨の予想］

１日に予想される１時間降水量（多い所）

沖縄本島地方 ７０ミリ

宮古島地方 ３０ミリ

２日に予想される１時間降水量（多い所）

沖縄本島地方 ３０ミリ

１日正午～２日正午までに予想される２４時間降水量（多い所）

沖縄本島地方 ２５０ミリ

沖縄本島では不要不急の外出を控え、屋内では窓から離れるなど、暴風に厳重に警戒するよう呼びかけられています。

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