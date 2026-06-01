「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

先に内から抜け出したバステールをとらえたパントルナイーフだったが、外から飛んできた皐月賞馬の末脚にわずかに屈した。頭差の２着。ルメールは「２週連続でゴール前にちょっと」とオークス（首差２着のドリームコア）に続く惜敗に悔しさを隠せなかった。

東スポ杯２歳Ｓを制したが、一頓挫あってぶっつけとなった皐月賞は１４着と惨敗。ただそこから巻き返し、本来の力を示した。「いいスタートでいいポジション。序盤がゆったり流れるなかでも、向正面では位置が取れたし、だんだん加速してくれた。惜しかったけれど、相手は皐月賞をレコード勝ちした馬でしたから。これからＧ１馬になれます」と将来性に太鼓判を押した。

見事に立て直した木村師は「しっかり走ってくれて残念なのは着順だけ。ジョッキーも素晴らしい騎乗をしてくれました。会見もなくて人気がないのかと思っていましたが、（４番人気と）ファンが期待してくれていた。応えたいと思っていましたが…」と悔しい表情だったが、能力は証明。今後は３歳世代の中心として、さらなる飛躍を目指す。