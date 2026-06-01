◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。スポーツ報知評論家で、元日本代表ＭＦの北澤豪氏が森保一監督が後半３５分、レフェリーに猛抗議したシーンを解説。決勝ゴールが生まれるきっかけになったと指摘した。

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森保監督が決勝ゴールを呼び込んだと言っても過言ではない。後半３５分、レフェリーに対して強く抗議する監督の姿があった。レフェリーや判定への不服を伝えるためではない。明らかに選手に向けてとった行動だ。ホームのW杯壮行試合で、０―０。監督自ら、この試合にそれだけの感情を傾けて、勝ちたいっていうことを見せた。試合に出ているのだから結果を出しなさい、絶対に勝つぞ、と。

実際にそこから火がついた。小川のゴールをアシストした菅原は、振ろうとした左足を戻し、より得点の確率の高い右足クロスを送った。ゴール前には、後藤も塩貝も入っていた。ゴールへの選択肢は、小川以外にも複数作ることができていた。さすがは、W杯２大会を率いる森保監督だと感じた。（スポーツ報知評論家・北澤 豪）