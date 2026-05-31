¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó70ºÐ¡¢¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¤ÇÊì¹»¤òË¬Ìä¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ËÈ¿¶Á...¡Ö¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×
²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤¬2026Ç¯5·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¹»¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡¤Ç¶µ°é³ØÇî»Î¹æ¤òÆÀ¤¿¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÍè¤Æ¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤Å·µ¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ËÍè¤Æ¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÐ¤ÎÌÚ¡¹¤ä·úÊª¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Êì¹»¤ËÍè¤Æ¡Ö³ØÀ¸µ¤Ê¬¡© Â´À¸µ¤Ê¬¡© Â´À¸¤Î¿Æµ¤Ê¬¡©¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«¤¤¤Þ¤À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÄ¹Âµ¥Ë¥Ã¥È¤ËÌÀ¤ë¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¥Ë¥Ã¥È¤Î¿þ¤Ï·ë¤ó¤ÇÃ»¤¯¤·¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ò¼Ð¤á³Ý¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÉþÁõ¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö³ØÀ¸¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£