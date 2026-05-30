大人もハマりそーーーッッ♡【セリア】親子で挑戦して！「ビーズアート」が可愛い

【セリア】では、親子で取り組む工作としても楽しめそうな「ビーズアート」のセットを販売中。下絵、ビーズ、道具といった、完成させるのに必要な物がすべてセットになっているため、これだけ買えばすぐに始められるのがうれしいポイント。雨の日の休日や、なんとなく外で遊ぶ気分になれない時は、親子で手軽に取り組めるビーズアートで、思い出作りをしませんか？

可愛いキャラのビーズシールが作れるセット

100均マニアの@nanaironotobira2さんが「仲間が増えたよ」と紹介しているのが、こちらの「サンリオキャラクターズ ビーズアートシール」です。以前は、「ハローキティ」「クロミ」「シナモロール」が販売されていたそうですが、今回は、「マイメロディ」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」が仲間入りしていたのだそう。パッケージからキャラクターの魅力があふれ、これが\110（税込）ならお買い得感もたっぷり。

道具もセットなのがうれしい！

セット内容は、キャラクターのイラストが書かれたシールシート、ジェルシート、ペン、トレー、ビーズと、台紙と専用ビーズだけでなくペンやトレーといった必要な道具がすべて揃っているところが嬉しいポイント。買ってすぐに作り始めることができます。ビーズも4色なので難しすぎず、子どもと一緒に楽しめそうです。対象年齢は、6歳以上とのこと。

大人も無心になって集中できそう

ビーズを1色ずつトレーに出したら、ペン先にビーズを付けて1粒ずつ拾い、番号と色を合わせて台紙に貼り付けていきます。細かい作業なので、無心になって集中してしまいそう。子どもと楽しむだけでなく、大人がひとりで取り組んでも楽しみながら気分転換できそうです。セリアでは、ビーズの種類が多く少し複雑な絵柄の「大人のビーズアート」も販売されているので、大人の趣味にはそちらもおすすめです。

完成したらそのまま飾っても◎

ビーズを貼り終えたら、ぷくぷくとした立体感がかわいいビーズアートが完成。台紙はシールになっているので、ノートやシール帳の表紙などに貼るのも良さそう。@nanaironotobira2さんのように、フォトフレームに入れて飾るのも素敵です。「キャラクターコーナー」や「玩具コーナー」に置かれていることが多いそうなので、ぜひお店でチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A