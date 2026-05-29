飼い主さんが撫でてあげると、ワンコはとても幸せそうなお顔に。しかし撫でるのをやめた瞬間に、別の犬になったかのように表情が変化して…？投稿は記事執筆時点で70万6000回再生を突破。「可愛すぎる」「癒される」「めっちゃ表情豊かな子！」といった声が寄せられています。

【動画：とんでもなく幸せそうな顔で甘える犬→撫でるのをやめた瞬間…想像を超える『表情の変化』】

ワンコを撫でると幸せそうなお顔に

YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」に投稿されたのは、柴犬の「ハナ」ちゃんと飼い主さんの微笑ましい日常の一コマです。

この日、ハナちゃんが構ってほしそうにじーっと見つめてきたので、飼い主さんは頭をマッサージするように優しく撫でてあげたそう。するとハナちゃんは口角を上げ、お目目を細めてうっとり…。ものすごく幸せそうなお顔は、見ているだけで癒されます。

撫でるのをやめた瞬間、表情が変化！

飼い主さんはたっぷり撫でてあげてから、そろそろ満足したかな…と思って手を止めたそう。するとハナちゃんは「え、もう終わり？」と、いかにも不満そうなお顔で睨んできたとか。先ほどまでは穏やかな微笑みを浮かべていたのに、まさか一瞬でこれほど表情が変化するとは…。感情が分かりやすすぎるところが可愛くて、思わず笑ってしまいます！

そのまま飼い主さんが黙って様子を見ていたら、ハナちゃんは「フンッ」と鼻を鳴らして怒っていることをアピールしたそう。そして「もういい！パパなんて知らない！」と、八つ当たりするようにおもちゃで遊び始めたとか。

拗ねる姿も愛おしい

しばらくするとハナちゃんが横になってくつろぎ始めたので、「おいで」と呼んでみる飼い主さん。しかしハナちゃんは完全に拗ねているようで、無視されてしまったそう。

その後、やっぱり構ってほしくなってボールを持ってきたハナちゃんですが、飼い主さんが「ちょうだい」と手を差し出すと、「やだ！」と拒否したとか。一度機嫌を損ねたら、なかなか素直に甘えられないハナちゃん。そんな子どものようなところも、たまらなく愛おしいですね！

この投稿には「思ってた以上に分かりやすくて可愛い」「なんて幸せそうな顔を…」「早すぎやん！って怒ってますね(笑)」「こんな顔されたらマッサージやらずにはいられないw」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」には、ハナちゃん＆猫の「クロ」ちゃんの日常が投稿されています。2匹の可愛い姿や愉快なやり取りに笑顔をもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Shiba inu&Cat Channel柴犬ハナ&猫クロ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。