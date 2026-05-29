埼玉県で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「川越市」を抑えた1位は？【2026年調査】
過ごしやすい初夏の陽気に包まれ、お出かけや旅行の計画とともに「将来の移住」へ関心が高まる時期を迎えました。年齢を重ねても快適に、そして安心して暮らせる理想の街について考えてみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、埼玉県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「川越市は『小江戸』として江戸の町並みが残る歴史ある街で、老後も文化的な趣を楽しみながら暮らせると感じています。東京へのアクセスも良く、商店街や蔵造りの街並みが観光客を引き付けるにぎやかさがありながら、落ち着いた住環境もある点が魅力です」（30代女性／北海道）
「歴史ある街並みと都市機能が調和し、病院や商業施設も充実。東京へのアクセスも良く、便利さと落ち着きを両立した暮らしができるから」（20代男性／京都府）
「小江戸と呼ばれる風情ある街並みが美しく、日々を彩り豊かに過ごせる。複数の路線が乗り入れており都心へのアクセスも良好。歴史的な情緒を楽しみつつ、駅周辺の現代的な利便性も享受できる。ほどよい賑わいと落ち着きが同居しており、散策を趣味とする老後の生活に最適」（60代男性／大阪府）
▼回答者コメント
「医療・交通・買い物の総合力が非常に高く、老後の安心感では県内トップクラスで、大宮・浦和エリアは新幹線や複数路線が使え、車なしでも生活しやすい点が大きな強みで、住みたい街ランキングでも常に上位だからです」（60代女性／愛知県）
「さいたま市は、大宮・浦和を中心とした抜群の交通利便性（新幹線・複数JR路線）と、都市機能と自然が調和した『上質な生活都市』であることが、老後の移住先として高く評価されています。医療機関が充実し、政令指定都市の中でも生活基盤が安定しているため、安心して長く住み続けられる環境」（50代男性／愛知県）
「埼玉県の中で一番栄えていそうだから」（40代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年5月7日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、埼玉県で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：川越市／45票「小江戸」として全国的な知名度を誇り、蔵造りの街並みや時の鐘など、歴史的な情緒が今なお息づく魅力的な都市です。新旧が融合したにぎやかな商店街での食べ歩きや、四季折々の祭りが日常を豊かに彩ります。都心へのアクセスも良く、落ち着いた歴史環境の中でアクティブに過ごしたいシニアに最適です。
▼回答者コメント
「川越市は『小江戸』として江戸の町並みが残る歴史ある街で、老後も文化的な趣を楽しみながら暮らせると感じています。東京へのアクセスも良く、商店街や蔵造りの街並みが観光客を引き付けるにぎやかさがありながら、落ち着いた住環境もある点が魅力です」（30代女性／北海道）
「歴史ある街並みと都市機能が調和し、病院や商業施設も充実。東京へのアクセスも良く、便利さと落ち着きを両立した暮らしができるから」（20代男性／京都府）
「小江戸と呼ばれる風情ある街並みが美しく、日々を彩り豊かに過ごせる。複数の路線が乗り入れており都心へのアクセスも良好。歴史的な情緒を楽しみつつ、駅周辺の現代的な利便性も享受できる。ほどよい賑わいと落ち着きが同居しており、散策を趣味とする老後の生活に最適」（60代男性／大阪府）
1位：さいたま市／92票埼玉県の県庁所在地であり、新幹線をはじめ多数の路線が乗り入れる交通の最大拠点です。駅周辺には超大型商業施設や高度な医療機関が集結し、生活の快適性は抜群。さらに、大宮公園の美しい桜など身近に緑豊かな自然も広がっており、トータルでの暮らしやすさと高い安心感が多くの支持を集め首位に輝きました。
▼回答者コメント
「医療・交通・買い物の総合力が非常に高く、老後の安心感では県内トップクラスで、大宮・浦和エリアは新幹線や複数路線が使え、車なしでも生活しやすい点が大きな強みで、住みたい街ランキングでも常に上位だからです」（60代女性／愛知県）
「さいたま市は、大宮・浦和を中心とした抜群の交通利便性（新幹線・複数JR路線）と、都市機能と自然が調和した『上質な生活都市』であることが、老後の移住先として高く評価されています。医療機関が充実し、政令指定都市の中でも生活基盤が安定しているため、安心して長く住み続けられる環境」（50代男性／愛知県）
「埼玉県の中で一番栄えていそうだから」（40代女性／石川県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)