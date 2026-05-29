【クロスワードパズルクイズ】脳トレですっきり！ □に入るひらがなは？ ヒントは「水遊びの道具」
頭の体操は、ほんの数分でも効果的です。特にクロスワードは、多方向から言葉を考えるため、記憶力や発想力のトレーニングにぴったり。仕事や家事の合間に、サクッとチャレンジしてみませんか？
・ほ・□・せ・□（横の言葉）
・う・□・わ（縦の言葉）
ヒント：夏に活躍する道具をイメージしてください。
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▼解説
まうす（マウス）
ほうせき（宝石）
うきわ（浮き輪）
完成した言葉は、PC周辺機器の「まうす」、キラキラと輝く「ほうせき」、プールや海で使う「うきわ」の3つでした。どれも全く異なるジャンルの言葉ですが、共通する文字を見つけ出すことでパズルが完成します。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・ま・□・す（縦の言葉）
・ほ・□・せ・□（横の言葉）
・う・□・わ（縦の言葉）
ヒント：夏に活躍する道具をイメージしてください。
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正解：「う」「き」正解は「う」と「き」でした。
まうす（マウス）
ほうせき（宝石）
うきわ（浮き輪）
完成した言葉は、PC周辺機器の「まうす」、キラキラと輝く「ほうせき」、プールや海で使う「うきわ」の3つでした。どれも全く異なるジャンルの言葉ですが、共通する文字を見つけ出すことでパズルが完成します。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)