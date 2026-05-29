【注目の付録】スヌーピーの「トートバッグ」や「ミニボストン」も！ かわいすぎる「スヌーピー付録」が付いてくる雑誌4選
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を4つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
▼21種類・全420枚という圧倒的なボリューム感！
今回の付録は、スヌーピーとその仲間たちがデザインされた全21種類ものふせんがセットになっています。合計420枚という大容量なので、残数を気にせず仕事や勉強でたっぷり使えるのが嬉しいポイント。カラフルで楽しいデザインが揃っており、デスク周りを華やかに彩ってくれます。
▼用途に合わせて使い分けられる多彩なバリエーション
資料や本からキャラクターがぴょこんと飛び出すインデックスタイプや、折りたたんでメッセージを隠せるタイプなど、機能性も抜群です。手帳のデコレーションにはもちろん、壁や冷蔵庫に貼るTO DOリストとしても大活躍してくれます。スヌーピーファンならずとも手に入れたくなる、実用的でハッピーなアイテムに仕上がっています。
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号』（税込1850円）。付録として、「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてきます。
▼セルフレジで大活躍！計算された2WAYストラップ仕様
このショッピングバッグの最大の魅力は、セルフレジでの使いやすさを追求した2種類のストラップです。短いストラップをレジ横のバーに掛ければ、バッグの口が大きく開いた状態をキープできるため、会計済みの商品をスムーズに詰め込むことができます。また、長いストラップに持ち替えれば肩がけも可能で、荷物が重くなっても楽に持ち運べるのが嬉しいポイントです。
▼上品なチェック柄と保冷機能で、夏のお買い物も快適に
デザイン面では、ニューヨーカーを象徴するハウスタータンチェック柄をベースに、スヌーピーとウッドストックの愛らしいプリントタグがアクセントになっています。内側にはかさばりにくい薄手の保冷機能素材を採用しているため、冷たい飲み物や生鮮食品を持ち運ぶ際も安心です。機能性とファッション性を兼ね備えた、大人の日常に寄り添う一品に仕上がっています。
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号』（税込1860円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」が付いてきます。
▼山登りスヌーピーの刺繍ワッペンがキュートなおしゃれデザイン
スヌーピーとウッドストックの刺繍ワッペンをポイントにしたおでかけトートで、山登りをしているスヌーピーたちのキュートなデザインが目を引きます。服装やシーンを選ばないカラーはユニセックスで使えるので、家族みんなで夏のおでかけの相棒として活躍してくれます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDというブランドコラボが実現した、大人も思わず欲しくなるおしゃれな1点です。
▼大容量＆リップストップ生地で夏のアウトドアに大活躍
しっかりとマチのある大きめのサイズ（約H41.5×W43.5×D14cm）は夏のレジャーシーンにぴったり。キャンプやフェス、水場のレジャーなど荷物が多くなりがちなシーンでも頼りになります。汚れが気になりにくい丈夫なリップストップ生地を使用しているので、屋外でも気兼ねなく使えるのがうれしいポイントです。
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」が付いてきます。
▼山登りスヌーピーの刺繍がアクセント！見た目以上の収納力
登山スタイルのスヌーピーの刺繍がアクセントになったミニボストンバッグで、コロンと丸みのあるフォルムがとにかくキュート。サイズは縦12×横21.5×マチ12cm（約）で、お財布やスマホなど必需品を持ち歩くのにちょうどいい大きさながら、見た目以上の収納力を誇ります。大人はもちろんお子さんにもおすすめのデザインで、アウトドアからデイリーなおでかけまであらゆるシーンになじんでくれます。
▼ショルダー＆ハンドバッグの2WAY仕様でシーンを選ばない
最長125cmのショルダーストラップ付きで、首から下げれば両手が空くのでアクティブなアウトドアシーンにもぴったりです。ストラップを外せばハンドバッグとしても活躍する2WAY仕様で、シーンや気分に合わせた使い方ができます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDのコラボならではのおしゃれな雰囲気も魅力のひとつです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』の「ふせんセット」
宝島社から6月12日に発売される『SNOOPY 超ボリューム！ ふせんセット BOOK』（税込1089円）。付録として、「ふせんセット」が付いてきます。
今回の付録は、スヌーピーとその仲間たちがデザインされた全21種類ものふせんがセットになっています。合計420枚という大容量なので、残数を気にせず仕事や勉強でたっぷり使えるのが嬉しいポイント。カラフルで楽しいデザインが揃っており、デスク周りを華やかに彩ってくれます。
▼用途に合わせて使い分けられる多彩なバリエーション
資料や本からキャラクターがぴょこんと飛び出すインデックスタイプや、折りたたんでメッセージを隠せるタイプなど、機能性も抜群です。手帳のデコレーションにはもちろん、壁や冷蔵庫に貼るTO DOリストとしても大活躍してくれます。スヌーピーファンならずとも手に入れたくなる、実用的でハッピーなアイテムに仕上がっています。
『素敵なあの人2026年8月号』の「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」
宝島社から6月16日に発売される『素敵なあの人2026年8月号』（税込1850円）。付録として、「PEANUTS × NEWYORKER ショッピングBAG」が付いてきます。
▼セルフレジで大活躍！計算された2WAYストラップ仕様
このショッピングバッグの最大の魅力は、セルフレジでの使いやすさを追求した2種類のストラップです。短いストラップをレジ横のバーに掛ければ、バッグの口が大きく開いた状態をキープできるため、会計済みの商品をスムーズに詰め込むことができます。また、長いストラップに持ち替えれば肩がけも可能で、荷物が重くなっても楽に持ち運べるのが嬉しいポイントです。
▼上品なチェック柄と保冷機能で、夏のお買い物も快適に
デザイン面では、ニューヨーカーを象徴するハウスタータンチェック柄をベースに、スヌーピーとウッドストックの愛らしいプリントタグがアクセントになっています。内側にはかさばりにくい薄手の保冷機能素材を採用しているため、冷たい飲み物や生鮮食品を持ち運ぶ際も安心です。機能性とファッション性を兼ね備えた、大人の日常に寄り添う一品に仕上がっています。
『otona MUSE 2026年7月号』の「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号』（税込1860円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD ワッペン付きおしゃれトートバッグ」が付いてきます。
▼山登りスヌーピーの刺繍ワッペンがキュートなおしゃれデザイン
スヌーピーとウッドストックの刺繍ワッペンをポイントにしたおでかけトートで、山登りをしているスヌーピーたちのキュートなデザインが目を引きます。服装やシーンを選ばないカラーはユニセックスで使えるので、家族みんなで夏のおでかけの相棒として活躍してくれます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDというブランドコラボが実現した、大人も思わず欲しくなるおしゃれな1点です。
▼大容量＆リップストップ生地で夏のアウトドアに大活躍
しっかりとマチのある大きめのサイズ（約H41.5×W43.5×D14cm）は夏のレジャーシーンにぴったり。キャンプやフェス、水場のレジャーなど荷物が多くなりがちなシーンでも頼りになります。汚れが気になりにくい丈夫なリップストップ生地を使用しているので、屋外でも気兼ねなく使えるのがうれしいポイントです。
『otona MUSE 2026年7月号増刊』の「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」が付いてきます。
▼山登りスヌーピーの刺繍がアクセント！見た目以上の収納力
登山スタイルのスヌーピーの刺繍がアクセントになったミニボストンバッグで、コロンと丸みのあるフォルムがとにかくキュート。サイズは縦12×横21.5×マチ12cm（約）で、お財布やスマホなど必需品を持ち歩くのにちょうどいい大きさながら、見た目以上の収納力を誇ります。大人はもちろんお子さんにもおすすめのデザインで、アウトドアからデイリーなおでかけまであらゆるシーンになじんでくれます。
▼ショルダー＆ハンドバッグの2WAY仕様でシーンを選ばない
最長125cmのショルダーストラップ付きで、首から下げれば両手が空くのでアクティブなアウトドアシーンにもぴったりです。ストラップを外せばハンドバッグとしても活躍する2WAY仕様で、シーンや気分に合わせた使い方ができます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDのコラボならではのおしゃれな雰囲気も魅力のひとつです。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)