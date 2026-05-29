「給料が上がらない人」が見落としていること――“評価される人”の共通点とは
「頑張っているのに給料が上がらない」「このまま今の会社にいていいのだろうか」――そんな不安を抱えていないでしょうか。『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)では、歯科医師でベストセラー作家の井上裕之氏が、“給料が上がる人”に共通する考え方を解説しています。今回は、「評価される人」が必ず理解している「会社のルール」について紹介します。
○給料を上げるための思考と実践を身につける
先日、ある男性(Aさん)から、次のような質問をいただきました。
Aさん:
「会社の給料が安くて困っています。高い給料をもらうには、どうしたらいいでしょうか。あまり給料が上がらないようなら、転職も考えているのですが……」
井上:
「Aさんの会社には、人事評価制度や賃金テーブルはありますか?」
Aさん:
「あると思います」
井上:
「あるのなら、給料や賞与がどのようなステップで上がるのか、きちんとしたルールが決められている、ということですよね」
Aさん:
「そう……ですね」
井上:
「ルールがわかれば、どう働けば給料が上がるのか、そのヒントが見えてくるのではありませんか。ルールを知らずして給料アップを望むのは難しいと思います」
成果を上げているのに評価が低い、ルールを守っているのに給料が上がらないのであれば、転職も視野に入ります。自分の能力を正当に、公平に評価してくれる会社に移ったほうがいい。
ですが、会社が人事評価制度を正しく運用しているにもかかわらず、「その内容を理解していない」=「どうすれば給与、賞与が上がるのかを理解していない」としたら、Aさんにも非があります。
「給料が上がっていない」のは、「満足できるほどアップしていない」だけであって、会社の規定どおりの昇給額かもしれません。あるいは、Aさんの努力の方向性が間違っている可能性があります。
「給料が安い」と嘆きながら、「人事評価制度を理解していない」「給与明細を見ていない」のでは、「理想とする給料」(自分が手にしたい給料)を受け取るのは難しいのではないでしょうか。
○不満を口にする前に、会社のルールを知るのが第一
「うちみたいな中小会社には、評価基準なんかないよ。社長が鉛筆なめなめして決めているだけだから」
たしかに中小企業の中には、人事評価基準や賃金テーブルがない会社もあります。ですが、明文化されていないだけで、社長の頭の中にはあるはずです。
私なら、社長、あるいは上司に、こう聞きます。
「社長は、どういう社員を求めていますか?」
「社長は、どういう社員を評価しますか?」
そして、社長の期待に応える働き方をするでしょう。
自分の理想とする給料を受け取るには、どんなスキルを身につけ、どんな成績を残せばいいのか。その条件を確認し、そこから逆算して仕事に取り組めば、給料に反映されるはずです。
社長の期待に応えているのに給料に反映されないのであれば、そのときにはじめて「転職」を考えます。
「少しでも高い評価を得たい」のであれば、仕事で得られるお金に大きな関心を持つべきです。
「給料が上がらない」という不満があるのなら、会社のルールを知るのが第一です。ルールを知った上で、今の会社で頑張るのか、別のキャリアを考えるのか判断すればいいのです。
お金は、仕事の対価です。良い仕事をして、会社やお客様から評価されれば、それだけの給料を手にすることができます。
○『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)
累計140万部超のベストセラー作家で歯科医師の著者が、お金を正しく使うことで、収入アップはもちろん、健康、人間関係、仕事といったことにも大きなプラスの効果を生み出すための28の具体的なルールを紹介。単に貯め込むのではなく、自己投資や体験を通じてお金を循環させ、不安を減らし、安心と余裕を手に入れるこれからの時代に必要な、お金との新しい向き合い方を提示します。
○給料を上げるための思考と実践を身につける
Aさん:
「会社の給料が安くて困っています。高い給料をもらうには、どうしたらいいでしょうか。あまり給料が上がらないようなら、転職も考えているのですが……」
井上:
「Aさんの会社には、人事評価制度や賃金テーブルはありますか?」
Aさん:
「あると思います」
井上:
「あるのなら、給料や賞与がどのようなステップで上がるのか、きちんとしたルールが決められている、ということですよね」
Aさん:
「そう……ですね」
井上:
「ルールがわかれば、どう働けば給料が上がるのか、そのヒントが見えてくるのではありませんか。ルールを知らずして給料アップを望むのは難しいと思います」
成果を上げているのに評価が低い、ルールを守っているのに給料が上がらないのであれば、転職も視野に入ります。自分の能力を正当に、公平に評価してくれる会社に移ったほうがいい。
ですが、会社が人事評価制度を正しく運用しているにもかかわらず、「その内容を理解していない」=「どうすれば給与、賞与が上がるのかを理解していない」としたら、Aさんにも非があります。
「給料が上がっていない」のは、「満足できるほどアップしていない」だけであって、会社の規定どおりの昇給額かもしれません。あるいは、Aさんの努力の方向性が間違っている可能性があります。
「給料が安い」と嘆きながら、「人事評価制度を理解していない」「給与明細を見ていない」のでは、「理想とする給料」(自分が手にしたい給料)を受け取るのは難しいのではないでしょうか。
○不満を口にする前に、会社のルールを知るのが第一
「うちみたいな中小会社には、評価基準なんかないよ。社長が鉛筆なめなめして決めているだけだから」
たしかに中小企業の中には、人事評価基準や賃金テーブルがない会社もあります。ですが、明文化されていないだけで、社長の頭の中にはあるはずです。
私なら、社長、あるいは上司に、こう聞きます。
「社長は、どういう社員を求めていますか?」
「社長は、どういう社員を評価しますか?」
そして、社長の期待に応える働き方をするでしょう。
自分の理想とする給料を受け取るには、どんなスキルを身につけ、どんな成績を残せばいいのか。その条件を確認し、そこから逆算して仕事に取り組めば、給料に反映されるはずです。
社長の期待に応えているのに給料に反映されないのであれば、そのときにはじめて「転職」を考えます。
「少しでも高い評価を得たい」のであれば、仕事で得られるお金に大きな関心を持つべきです。
「給料が上がらない」という不満があるのなら、会社のルールを知るのが第一です。ルールを知った上で、今の会社で頑張るのか、別のキャリアを考えるのか判断すればいいのです。
お金は、仕事の対価です。良い仕事をして、会社やお客様から評価されれば、それだけの給料を手にすることができます。
○『なぜかいつも上手くいく人のお金の使い方』(井上裕之／あさ出版)
累計140万部超のベストセラー作家で歯科医師の著者が、お金を正しく使うことで、収入アップはもちろん、健康、人間関係、仕事といったことにも大きなプラスの効果を生み出すための28の具体的なルールを紹介。単に貯め込むのではなく、自己投資や体験を通じてお金を循環させ、不安を減らし、安心と余裕を手に入れるこれからの時代に必要な、お金との新しい向き合い方を提示します。