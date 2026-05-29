淡路牛4種＋島素材20種、6〜8月限定！ オーシャンテラス「夏ビュッフェ」

記事ポイント 淡路島の絶景オーシャンビューを望むステーキレストランが、6月1日から夏限定の約20種ビュッフェを提供します淡路牛ステーキにあわせ、「福良手延べ製麺所」の手延べそうめんを使った中華サラダや”幻の果実”なるとオレンジのパウンドケーキが登場します6月・7月・8月の肉の日にはステーキ食べ放題の特別ビュッフェも開催されます 淡路島の絶景オーシャンビューを望むステーキレストランが、6月1日から夏限定の約20種ビュッフェを提供します淡路牛ステーキにあわせ、「福良手延べ製麺所」の手延べそうめんを使った中華サラダや”幻の果実”なるとオレンジのパウンドケーキが登場します6月・7月・8月の肉の日にはステーキ食べ放題の特別ビュッフェも開催されます

淡路島の播磨灘を見渡す絶景レストランが、夏ならではの島の恵みを詰め込んだビュッフェを6月1日からスタートします。

淡路牛ステーキをメインに、約20種の季節メニューが揃います。

オーシャンテラス「夏ビュッフェ」





実施期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）ランチ：11:30〜15:30（最終入店14:00、L.O 15:00）ディナー：17:00〜21:00（最終入店19:30、L.O 20:30）定休日：水曜日ビュッフェ利用：ステーキメニュー注文者限定お問合せ：オーシャンテラス TEL 0799-82-1907

オーシャンテラスは、淡路島・播磨灘のオーシャンビューを望む絶景ステーキレストランです。

パソナふるさとインキュベーションが運営し、淡路牛ステーキをセルフローストスタイルで提供しています。

2026年6月1日（月）から8月31日（月）にかけて『夏ビュッフェ』が提供され、淡路牛ステーキとともに島の夏の恵みを生かした約20種の料理が揃います。

ステーキメニューは、淡路牛ランプステーキ（150g）4,600円・リブロースステーキ（150g）5,300円・サーロインステーキ（150g）6,500円・ヒレステーキ（150g）6,800円の4種が中心で、オードブルビュッフェ（サラダバー・デザートバー）込みの価格となっています。

より高品質な高級ブランド牛「淡路ビーフ」はリブロースステーキ（150g）9,200円・サーロインステーキ（150g）10,000円・ヒレステーキ（150g）20,000円で、さらに550円追加でシェフローストに変更できます（淡路ビーフ注文者は追加料金なし）。

島素材が光る夏メニュー

ビュッフェラインアップには、淡路島ならではの食材を使ったメニューが複数登場します。

素麺・しらす・柑橘といった島の産品が、それぞれ独自の調理法で仕上げられています。

「淡路素麺の中華サラダ」は、淡路島で伝統的な製法を守る「福良手延べ製麺所」のコシの強い手延べそうめんを使用した一品です。

一般的な春雨の代わりにこのそうめんを用いることで、さっぱりとした口当たりが夏の食欲を後押しします。

「淡路しらすのさっぱりチャーハン」には、旨みの強い釜揚げしらすと漬物を合わせ、仕上げにセンザン醤油で香ばしさを加えています。

軽やかな口当たりで夏場でも食べやすい仕上がりとなっています。

“幻の果実”なるとオレンジのデザート

デザートには、淡路島原産の希少柑橘「なるとオレンジ」を使ったパウンドケーキが登場します。

なるとオレンジは”幻の果実”と称されるほど希少な品種で、その魅力がスイーツに凝縮されています。

「なるとオレンジのパウンドケーキ」は、淡路産なるとオレンジのマーマレードをたっぷりと使用しています。

一般的なマーマレードは皮のみを用いますが、このケーキでは果実の実まで余すところなく使い、爽やかな香りと豊かな甘酸っぱさが際立つ仕上がりです。

肉の日特別ビュッフェ＆ジャズナイト





「肉の日」にちなんだ特別ビュッフェが、6月27日（土）・7月25日（土）・8月29日（土）の3日間にわたって開催されます。

淡路牛とえびすもち豚のステーキが食べ放題となるイベントで、ランチ・ディナーともに提供されます。





毎週土曜日のディナー限定で「Ocean Terrace Jazz Night」が開催されています。

日本の夕陽100選に選ばれた播磨灘のサンセットを眺めながら、ジャズの名曲の生演奏とともに食事を楽しめます。

肉の日特別ビュッフェもこのジャズナイトにあわせて実施されます。

福良手延べ製麺所の手延べそうめん・釜揚げしらす・なるとオレンジマーマレードと、淡路島ならではの素材を揃えた約20種のビュッフェは、淡路牛ステーキ注文者だけが楽しめる夏限定の特典です。

6月1日から8月31日の期間中、播磨灘の絶景とジャズの生演奏というロケーションのなかで提供されます。

オーシャンテラス「夏ビュッフェ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 夏ビュッフェはどの時間帯でも利用できますか？

A. ランチとディナーの両方で利用できます。

ランチは11:30〜15:30（最終入店14:00）、ディナーは17:00〜21:00（最終入店19:30）の営業となっています。

水曜日は定休日です。

Q. シェフローストへの変更に追加料金はかかりますか？

A. 淡路牛メニューの場合は550円の追加料金が必要です。

淡路ビーフをご注文の場合は追加料金なしでシェフローストが選べます。

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