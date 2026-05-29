焼鳥屋「鳥貴族」を展開するエターナルホスピタリティジャパンは、タイトーから「タイトーくじ 鳥貴族」を、全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗で5月30日から順次販売する。

鳥貴族初となるタイトーくじは、「もも貴族焼」や「ふんわり山芋の鉄板焼」などの人気メニューをモチーフに、ユニークなグッズが勢ぞろいした、鳥貴族ファン必見のくじ。日常に“トリキ”の楽しさを取り入れられる限定アイテムをラインアップしている。



左から：「A賞 ふんわり⼭芋の鉄板焼⾵置時計」、「B賞 串⼊れ⾵ペン⽴て」

A賞は、人気メニュー「ふんわり山芋の鉄板焼」をモチーフにした置時計。アラーム機能付きで、たまごを押すと止まるユニークな仕様になっている。B賞は、鳥貴族の串入れをイメージしたペン立てで、ペンやブラシなどの収納に使用できる。



「C賞 おおきなタオル（全2種）」

C賞は、メニュー表・うぬぼれ看板がデザインされたおおきなタオルとなっている。友達と好きなメニューを語り合ったり、部屋に飾るなどして楽しめる。



左から：「D賞 焼⿃ハンドタオル」（全4種）、「E賞 アクリルピン」（全4種）

D賞はインパクトのある見た目で遊び心のある焼鳥ハンドタオル、E賞はヘアピンやネクタイピンとしても使えるアクリルピンとのこと。「もも貴族焼（たれ）」「むね貴族焼（塩）」「つくねたれ」「ハート（ハツ）たれ」がデザインされている。



「F賞 クリアファイル＆コラージュステッカーセット」（全5種）

F賞は、鳥貴族ならではのデザインを使用したクリアファイルとコラージュステッカーのセット。コラージュステッカーは自分だけのオリジナル焼鳥を作って楽しめる。どのグッズからも“トリキ”の魅力や楽しさが感じられる内容となっているので、日常にも鳥貴族のワクワクを取り入れてみてほしい考え。



「LH賞 超特⼤︕もも貴族焼（たれ）クッション」

LH（ラストハッピー）賞には、名物「もも貴族焼（たれ）」の超特大クッションを用意した。焼鳥とネギは串から取り外しができるユニークな仕様になっている。最後のくじを引いた人へのプレゼントとして渡す。



左から：「WH賞 超特⼤︕もも貴族焼（たれ）クッション」、「EXH賞 ふんわり⼭芋の鉄板焼⾵置時計」

WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した人の中から抽選で30名に「LH賞 超特大！もも貴族焼（たれ）クッション」をプレゼントする。

EXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからF賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募した人の中から抽選で100名に「A賞 ふんわり山芋の鉄板焼風置時計」をプレゼントする。

［「タイトーくじ 鳥貴族」概要］

商品名：タイトーくじ 鳥貴族

価格：1回770円（税込）

発売日：5月30日（土）

等級数：全6等級＋LH（ラストハッピー）賞

取扱店舗：全国のミニストップ、ホビーショップ、書店などの対象店舗

エターナルホスピタリティグループ＝https://eternal-hospitality.co.jp

タイトー＝https://www.taito.co.jp