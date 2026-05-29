サラヤは、物品用消毒剤として医薬部外品の承認を取得した「ハンドラボ アルコール消毒スプレー」を、5月29日からSARAYA ONLINE SHOPおよび楽天サラヤ公式ショップで先行発売する。

近年、家庭内においてもウイルスや菌を「持ち込まない・広げない」という衛生意識が高まりつつある。一方で、「除菌」や「消毒」など、目的に応じた衛生対策の違いは分かりにくいと感じる人も少なくない。このような状況の中、物品に付着したウイルスや菌に対しては、用途や対象に応じて適切な衛生対策を選択することが重要となる。

サラヤはこうした背景を踏まえ、物品用消毒剤として医薬部外品の承認を取得した「ハンドラボ アルコール消毒スプレー」を開発した。同商品は、phを弱酸性に調整し、有効成分であるエタノールの効果を高めた処方。ノロ（ノロウイルス（ノロ代替ウイルス：ネコカリシウイルスで試験））・O157・インフルエンザ（インフルエンザウイルス）はじめとしたノンエンベロープウイルスを含む広範囲のウイルス・細菌に効く（すべてのウイルス・細菌に対応するわけではない）「消毒」としての有効性が認められている。医療機関や施設、飲食店などで培ってきた衛生管理の知見を活かし、家庭でもプロ品質の衛生対策を実現できる商品を提供する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月29日（金）

サラヤ＝https://www.saraya.com